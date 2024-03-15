屯門社區保母虐兒案　女嬰開腦取頭骨減壓　父母哭訴如受刑昐有奇蹟 (16:00)

仁愛堂今回覆查詢時表示，由於警方對事件正在展開調查，現階段不宜作出任何揣測或評論，本堂已就事件向社署提交報告，並會全力配合有關方面的調查，及盡力為受影響的家庭提供所需協助。

女嬰「小雪兒」的父母接受Facebook專頁「夠薑子 呂校長 貓貓校監」訪問，片段今日上載至Facebook。雪兒母親透露，女兒整個左腦被血塊覆蓋，右腦連帶受影響，「個腦誇張到壓埋一邊」，亦有腦缺氧情況。她稱，女兒頭部在接受開腦手術後變形，「唔係我個女個樣」，現時只吸收到光影，亦大機會失明，連行醫數十年的醫生亦稱未做過同類手術，不敢下刀，「叫我哋多啲祈禱，相信有奇蹟出現」。

對於女兒傷勢原因，母親說曾經懷疑屬先天原因，自己「到呢刻都未理解到發生咩事」，醫生形容情況罕見。父親補充，女兒身上沒有表面傷痕，醫生也未能解釋有血塊原因，但過往九成個案均是由撞擊所致，目前在中醫針炙下，腳掌張力得以舒緩，可以輕微活動。不過，小雪兒稍後需要再進行開腦手術，放回頭骨，但身體有機會吸收頭骨，則要再擺放人工物料，而每次手術均需進行全身麻醉，有極大風險。

母親憶述事發當日上午仍與女兒玩耍，得悉事件時不敢接受，即時崩潰蹲在走廊，「應該唔係我個女嚟嘅，搞錯咗啫，明明朝早同佢玩緊，點會突然間要死？」她目前24小時守候在女兒身邊，但眼見女兒在病榻上，「每日每刻都好似行刑，不斷被人折磨，唔敢望佢」，自己非常內疚，「唔知點幫佢，佢咩都未做過、未試過」，家中長輩對事件亦感傷心，不敢詳細向家人交代女兒情況。

1月25日下午約2時，屯門仁愛堂的社區保母為女嬰洗澡後發現其抽搐，透過社區中心通知父母，女嬰經醫生檢查後發現腦有血塊、左眼腫脹，認為很可能是人為造成。警方及後拘捕33歲姓鍾女子，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略，女子及後獲准保釋候查。社署早前證實該保母為首次照顧兒童，已要求仁愛堂交報告。