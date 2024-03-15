女港足助教非禮罪脫　官稱事主證供不穩妥　但非「完全無事發生」 (14:20)

裁判官彭亮廷表示，被告黃子偉（40歲）涉3度非禮事主X，其後X向友人稱被人「抽水」。彭官稱「抽水」可解讀為有身體接觸，惟X的說法籠統，沒有說明非禮次數和時間。彭官又指，X錄口供時沒有就出3次非禮事件的日期，庭上作供亦不記得細節，不排除X記憶出錯。

彭官稱不相信X誣告被告，但看來兩人並非簡單的上司下屬關係。根據WhatsApp信息，X控訴遭被告非禮後，被告無即時否認，反而指自己遇上交通意外，X傳送表情符號回應。彭官認為，如X嚴肅指控被告非禮，應認定被告是犯法者，不會發送表情符號。至於兩人的關係為何在一年間突然變卦，致X決定報警，彭官指具體原因無人知曉，但已影響X證供的可靠性。

彭官提及，警員於2022年8月對被告截停搜身，其間未告知拘捕罪名，做法不符守則，「從某角度來睇，有越權之嫌」。彭官批評，當時有4名警員將被告帶走，卻沒有解釋發生何事，「或多或少帶有威嚇成分」。此外，警員供稱將被告口頭招認寫入警員記事冊，涉及61行句子，卻稱在一分鐘之內完成警誡。彭官稱，「若要說出61行文字，語速需要為一秒講出一行文字」，不知警員如何做到，下令剔除被告的招認。