液態可卡因混入餐酒輸港　警檢值兩億毒品拘5人　包括應屆文憑試考生 (13:07)

警方毒品調查科警司譚威信表示，警方在3月13日搗破位於葵涌一工業大廈的毒品儲存倉，在該80呎的辦公室內，發現279箱報稱餐酒的貨物，經檢查後其中71箱、共426支餐酒懷疑為液態可卡因，共約320公升。探員在單位內亦檢獲一塊1公斤懷疑可卡因磚、約400克懷疑氯胺酮及約740克懷疑大麻花。三名18至23歲、分別姓劉、姓任及姓張的男子正在拆貨，其中一人涉嫌控制及招攬另外兩人作運輸及派遞，其招攬方式仍在調查，相信為朋友介紹或網上認識，報酬約數千元。

譚威信表示，警方同日在上水一住宅單位及深水埗區拘捕兩人，分別姓黎（31歲）及姓林（33歲），相信黎男控制在葵涌被捕的三人搬運「毒餐酒」，林男則為主腦，負責策劃販毒活動，警方亦在林男的車輛及油麻地住所內被搜出55萬元懷疑犯罪得益。

毒品調查科總督察湛耀光稱，警方相信集團與油麻地、葵涌、觀塘及流浮山多個處所有關，其中在流浮山一倉庫內檢獲635箱、共3810支餐酒，當中沒有任何毒品，但相信與藏有液態可卡因的餐酒一同由南美地區運入香港，以作掩飾。警方在昨日再搜查觀塘一個迷你倉庫，再發現3支700毫升懷疑液態可卡因，以及19包、共重約500克懷疑霹靂可卡因，市值約170萬元。

警方毒品調查科署理總警司陳江明表示，其中兩名被捕人士為18歲學生，一人為中六應屆文憑試考生，呼籲年青人勿為「搵快錢」心存僥倖參與販毒。警方會地氈式搜查與集團相關處所及進行財富調查，拘捕販毒集團不同階層，以「全鏈條」、「全環節」打擊販毒活動。