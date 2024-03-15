液態可卡因混入餐酒輸港　警檢值兩億毒品拘5人　包括應屆文憑試考生 (13:07)

警方近日發現有販毒集團從南美輸入一批懷疑混入液態可卡因的餐酒，在3月13及14日採取行動，檢獲可提煉成214公斤的液態可卡因等不同毒品，市值約2.15億元。行動中共5人被捕，包括一名應屆文憑試考生，5人將被暫控「串謀販運危險藥物罪」或「販運危險藥物罪」，明日於西九龍裁判法院提堂。
警方毒品調查科警司譚威信表示，警方在3月13日搗破位於葵涌一工業大廈的毒品儲存倉，在該80呎的辦公室內，發現279箱報稱餐酒的貨物，經檢查後其中71箱、共426支餐酒懷疑為液態可卡因，共約320公升。探員在單位內亦檢獲一塊1公斤懷疑可卡因磚、約400克懷疑氯胺酮及約740克懷疑大麻花。三名18至23歲、分別姓劉、姓任及姓張的男子正在拆貨，其中一人涉嫌控制及招攬另外兩人作運輸及派遞，其招攬方式仍在調查，相信為朋友介紹或網上認識，報酬約數千元。
譚威信表示，警方同日在上水一住宅單位及深水埗區拘捕兩人，分別姓黎（31歲）及姓林（33歲），相信黎男控制在葵涌被捕的三人搬運「毒餐酒」，林男則為主腦，負責策劃販毒活動，警方亦在林男的車輛及油麻地住所內被搜出55萬元懷疑犯罪得益。
毒品調查科總督察湛耀光稱，警方相信集團與油麻地、葵涌、觀塘及流浮山多個處所有關，其中在流浮山一倉庫內檢獲635箱、共3810支餐酒，當中沒有任何毒品，但相信與藏有液態可卡因的餐酒一同由南美地區運入香港，以作掩飾。警方在昨日再搜查觀塘一個迷你倉庫，再發現3支700毫升懷疑液態可卡因，以及19包、共重約500克懷疑霹靂可卡因，市值約170萬元。
警方毒品調查科署理總警司陳江明表示，其中兩名被捕人士為18歲學生，一人為中六應屆文憑試考生，呼籲年青人勿為「搵快錢」心存僥倖參與販毒。警方會地氈式搜查與集團相關處所及進行財富調查，拘捕販毒集團不同階層，以「全鏈條」、「全環節」打擊販毒活動。