金庸百年誕辰紀念展中環揭幕 (12:02)

「俠之大者—金庸百年誕辰」展覽之一的「江湖盛滙」即日起至7月2日將在中環愛丁堡廣場舉行，免費向公眾開放。現場展出10尊金庸小說角色人物雕塑，包括小龍女、楊過、滅絕師太、周伯通、胡斐、范遙、完顏洪烈、金輪法王、成吉思汗及郭靖。負責創作雕塑的任哲稱，對於能在香港舉行展覽感到非常榮幸，一直希望利用當代語言表達中華傳統文化，形容今次屬透過金庸筆下人物形象傳播民族精神的好機會，期望雕塑令更多年輕人愛上英雄形象，亦讓作品經國際化的香港，「把中國文化讓全球人看到」。

場內有兩個設計靈感來自《射鵰英雄傳》的蒙古包，運用多種語言聲音導航及擴增實境科技（AR），又展出金庸過往受訪片段、小說角色畫像及書法作品等；另有多個還原小說情景佈置的「打卡位」，以及來自無綫電視金庸武俠電視劇的道具和重新配樂的主題曲，讓市民及遊客拍照留念。數碼視覺及電影特效藝術家黃宏達表示，展覽利用當代科技藝術重現金庸武俠世界，冀為市民帶來嶄新的感受，例如體驗「降龍十八掌」及桃花島的「五行八卦」。

同場亦有金庸銅像捐贈儀式，由其家人查傳倜及查傳訥捐贈，文體旅局長楊潤雄及康文署長劉明光代表香港文化博物館接受。銅像將由香港文化博物館永久收藏，並向公眾免費展示。

特首李家超金庸百年誕辰紀念活動開幕禮致辭時指，香港是金庸文化作品的誕生地，其作品「生於香港，長於世界」，體現本港多元開放及展現文化實力。他稱金庸筆下作品翻譯成韓、英、法語等多種語言，成為世界了解中華文化的窗口，改編的電視劇、電影及主題曲在東南亞及美加地區大受歡迎，有信心今次活動吸引全球金庸迷，再次在國際間牽起「金庸熱」。他感謝查良鏞家人捐出半身像予文化博物館收藏，亦提到兩場展覽共30多組小說人物雕塑由經高才通計劃來港的藝術家任哲創作，認為為活動增添意義。

李家超表示，金庸作品曾寫道「為國為民，俠之大者」，主辦方以「俠之大者」為主題，冀年輕人透過活動感受俠義精神，領略中華文化，厚植家國情懷，積極貢獻國家及社會。他又指查良鏞曾擔任基本法起草委員會會員、政治體制小組港方負責人，以及基本法諮詢委員會執行委員等公職，是確保本港順利過渡中國的中流砥柱，為本港繁榮穩定的基礎。

文化藝術盛事委員會主席鄭志剛表示，金庸的武俠傳奇創造全球華人的共同回憶，既是香港獨有文化體驗，亦屬文化產業的代表。他感謝各界對於本次活動的鼎力支持，也希望通過本次活動促進香港的盛事經濟，提振旅遊並且令周邊行業受惠。主辦方冀藉今次金庸百年誕辰紀念，進一步把金庸的文化體驗推廣到海外市場，令香港的文化產業化「走出去」，令文化藝術成為香港經濟增長的新動力。