【持續更新】黎智英案｜李宇軒：墊支宣傳者曾憂「走數」　簽借據時首度得悉陳梓華身分 (12:23)

【12:00】控方談及第二次眾籌項目，李表示該眾籌發生於2019年7月，與籌備在英國登廣告的活動相關。當時陳梓華或另一名Telegram群組成員將李介紹予「攬炒巴」認識，指「攬炒巴」想在英國舉辦眾籌與登廣告的活動，由於李負責籌辦G20峰會登報眾籌項目，加上該次眾籌「係幾成功嘅」，故李被引薦去協助「攬炒巴」。李補充，後來知道「攬炒巴」就是劉祖迪。

李只知道該次眾籌所支持的活動在英國舉行，活動目的與1984年的《中英聯合聲明》有關，他沒理會活動的具體細節，因為活動是由「攬炒巴」負責。

李續指「佢哋拉我入去幫『攬炒巴』，一開始係想問有關crowdfund（眾籌）嘅嘢」，由於上次眾籌所使用的網上眾籌平台的手續費高昂，「籌左接近7球幾，但最尾有50至60萬去左手續費」，故當時他們研究挑選手續費較便宜，又能夠籌款英鎊的網上眾籌平台，最終選擇使用GoFundMe眾籌平台。

【11:45】開庭。控方問為何李宇軒要將眾籌餘款捐給612基金，李表示612基金是向被捕人士提供法律支援的金錢，「係完全合法，同埋我理解公眾唔會反對」，加上李須要將餘款悉數損出，以免惹人疑慮，「剩咗錢喺度，或者有人驚會落咗袋。」

【11:02】早休。

【10:46】李宇軒表示，2019年6月各國報章登廣告運動結束後，眾籌款項扣除廣告費等開支後，餘款15萬元。李指由於餘款「唔可以落袋，唔可以洗去其他地方，所以就捐俾612」，控方問612是否指「612人道支援基金」，李表示確認。

李憶述《蘋果》曾經訪問過眾籌團隊，但他忘記涉及哪個眾籌項目，因為除一直提及的2019年6月眾籌之外，同年7月至8月還有另一眾籌項目。控方打算展示一些報道文章，讓李確認是否與2019年6月眾籌相關，惟法官李運騰表示，李宇軒沒有說他看過相關報道，質疑向他指出相關證據是否合適做法。

【10:07】開庭。「香港故事」成員李宇軒繼續作供。控方問及2019年7月，T（即陳梓華）指示李宇軒安排墊付廣告費還款，李回答當時T向他提供公司「Chartwell」的銀行帳戶，讓李將款項匯入該帳戶，涉款金額約為156萬港元。李早前證供提及，T曾說「上頭」擔心收不回墊款，李今補充指T沒說「上頭」是誰，但指「唔記得係我推測定佢哋講」、「因為墊錢嘅公司係唔suppose（假設）做全球登報業務，所以就要快啲wrap up（結束）件事，就唔會有唔關公司業務嘢拖住。」

李續指，當T表達「上頭」的擔憂後，要求李簽下借據。李庭上指，他不肯定借據的收款人是誰，不過雙方簽署借據時填上真名，以及展示身份證以供核實身份，所以當時李首次得知T的真名是陳梓華。

明報記者 楊志權、湯璧瑜