市建局啟動洗衣街/花墟道項目　地盤總面積逾2.9萬平方米 (09:58)

6個地盤中，5個面積較細的地盤界線大致毗連現有樓宇，並分別連接洗衣街、太子道西、花園街、園藝街及花墟道；另一個面積較大的地盤則毗連洗衣街、界限街、旺角大球場及花墟道。

市建局總監（規劃及設計）麥中傑說，希望透過計劃協助解決一些地區問題，包括康體設施老舊、功能及空間被分割、缺失歸一的休憩空間、花墟一帶交通擠塞及人車爭路問題。市建局建議，項目以「一地多用」模式多混合發展，興建多用途綜合大樓、住宅、酒店或辦公大樓，並設地下停車場，又會於界限街及彌敦道之間構建「城市水道」，及興建一個面積不少於8800平方米的水道公園。

市建局亦建議以融合策略營造「第三條花墟步行街」，包括改造及美化毗鄰太子道西/園藝街活化項目一帶後巷，並將園藝街及園圃街一帶後巷塑造成花墟道及太子道西以外的花墟步行街。項目將影響花墟約20間花店，被問到市建局是否有信心保留花墟特色，麥中傑表示，今次項目設計相當尊重現時花墟的氛圍，並以融合策略幫助推動花墟發展、豐富體驗。

市建局將沿用現有收購政策

市建局總經理（收購及遷置）鍾建強就說，重建後有足夠商舖讓受影響的花店營運者回遷，又說早前曾委託顧問公司進行問卷調查，了解花店營運者的情况及需要，將繼續保持溝通協助過渡。

收購及補償方面，鍾建強稱，市建局會沿用現有收購政策，住宅物業自住人士會以假設重置單位7年樓齡的價值計算呎價，亦有「樓換樓」安排；非自住及非住宅物業則會以物業市值加適用津貼；住宅租客會獲特惠津貼。他提醒業主毋須要求租客交吉遷出，因對收購價無影響，又說凍結人口調查日後，即使出租物業佔用情况有改變，亦不會提高物業收購價。他又說，市建局下周會為受影響業主及租戶舉行簡報會，介紹項目規劃審批程序和補償及安置政策。