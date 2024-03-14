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新蒲崗渠蓋突然彈起兼噴出火舌　女子半邊頭髮燒焦送院 (20:16)

今日（14日）下午3時許，警方接獲一名女子報案，指行經新蒲崗康強街及崇齡街交界對開小巴站時，有渠蓋突然彈起，並懷疑噴出火舌，燒焦其頭髮。女子清醒經救護車送往伊利沙伯醫院治理。警方及消防將案列作氣體泄漏，消防員及煤氣公司派員到場檢查，現場路面一度圍封，目前已經解封。

附近地舖一名女職員鍾小姐表示，事發時她與店內另一同事突然聽到「嘭」一聲，走出店外見到一名約40多歲的女士半邊頭髮燒焦、手部受傷。鍾小姐說，女事主問她能否入店內暫坐，坐下之後打電話給親友，後來決定報警。鍾小姐說她留意到事發後涉事渠蓋拱起，有兩名工人將渠蓋敲下去。鍾小姐說，事發地點數米外有工程正在進行，工程近一兩日才展開，不知道與今次事故有無關係。

現場所見，兩個涉事渠蓋寫有「HGC Broadband」，附近工程有HGC環球全域電訊的膠馬圍封，指現場正進行「鋪設地下管道及建造電訊線路井」工程。消防員檢查附近其他渠蓋。

煤氣公司回覆本報查詢指，事件懷疑受第三方工程維修的事故影響，煤氣公司一條低壓煤氣管發現輕微滲漏，已即時完成止漏工程，煤氣服務不受影響。據了解，電訊公司於現場進行維修工程，過程中懷疑有沼氣積聚，產生爆炸，令渠蓋彈起兼噴出火舌，女事主因而受傷。據悉事故起因不涉及煤氣泄漏，但由於現場附近有煤氣喉，懷疑受影響被震鬆，現場一度傳出輕微煤氣味，修理後已經消除漏氣危機。

相關字詞﹕氣體泄漏

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