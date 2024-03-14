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上水貨車司機遭木條壓斃　家屬批公司推卸責任 (19:12)

今日中午12時許 ，43歲貨車司機在打鼓嶺文錦渡路木行搬運木材期間遭木材擊中，當場死亡。家屬認屍時激動痛哭，死者屍體在下午5時許由仵工移走，死者胞弟一邊喊「好走啦肥仔」。

死者胞弟梁生表示，哥哥是中港貨車司機，任職貨櫃車司機逾20年，今日經朋友通知，獲悉哥哥於上址發生事故。他指對事件感到憤怒，各方推卸責任，稱：「哥哥唔係打我工」，直至現時貨車公司老闆從沒到場接觸家屬，「我覺得好不滿，好不負責任，因為一個員工幫你打工，𠵱家佢是身亡咗，你都完全唔嚟，呢個我們一定會追究」，而且公司長期有拖糧情況，惟不知當中欠薪金額。

梁生提到，過往哥哥工作小心謹慎，未試過有嚴重車禍及工業意外，又估計他於上址工作不久，「入面文員見我哥哥見唔多過5次」。他提到哥哥過往身體健康，原相約周六到內地深圳寵物展，未料發生事故。

被問及會否追究法律責任，他指現階段先處理哥哥後事，待勞工處及消防介入調查後，再從長計議。他指哥哥未婚，一直與父母同住，並照顧兩人，「因為我同家姐有小朋友、家庭」。他透露兩父母精神崩潰，「因為我哋成家人感情好好，成日一齊玩、去旅行」。

工權會幹事謝欣然表示，洪水橋地盤去年曾發生同類意外，有貨車司機鬆綁固定帶期間，遭預製組件壓斃。謝姑娘質疑「一個司機明明專業是揸車，點解會要求去拆飛機帶」。她指現場只見叉車，未見吊運車輛，故暫未知廠方以甚麼工具進行移動木方工作，希望勞工處進行徹底調查。她指，暫未知死者是否自僱人士，惟死者直屬運輸公司，每月收3萬元底薪，希望僱主出來承擔責任。她引述家屬指，案發時事主獨自一人工作，直至木方塌下，方有人上前了解，當時死者倒臥地上，臉部向下，預計他已拆完「飛機帶」，打算轉身離開。她指只得一人進行相關工作非常危險，認為至少要有3名工人在場，包括拆卸工人、監察員、移動貨物人士。

相關字詞﹕工業意外

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