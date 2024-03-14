721案｜控方指林卓廷站內叫「香港人加油」　林：為自己打氣 (18:35)

林卓廷今第7天自辯作供，在控方盤問下，林承認於元朗站高叫「香港人加油」，他指在街站叫過口號上千次，當時聽到口號的自然反應跟隨他人叫道。控方關注，現場的對抗情緒已經升溫，林解釋用意是幫自己打氣，保護自己及抵擋白衣人襲擊，林亦擔心有人會因他叫口號而「做文章」，其後收細聲量，叫一兩次後就停止。

林確認所屬的民主黨主張和平理性非暴力，控方問及，和理非是否不會與勇武割席，以及林是否不會放棄閘內激動群眾，林表示沒參與亦盡力阻止暴力行為，強調案發時並非勇武示威者暴力抗議場面，兩者不能比較。 控方指出，林沒採取更和平方式化解事件，明知其出現或行為會挑動白衣人情緒，和支持者與白衣人對峙，林否認指不認為閘內人士是他的支持者。

控方質疑林沒當「和事老」調停事件，而是站在其中一方，林表示不同意，他說不到幾句後，白衣人就開始「猛咁襲擊」，反問如何調停，「係咪與虎謀皮？」林自言曾經嘗試調停紛爭但不果，並否認以保護市民之說開脫罪名。

辯方覆問下，林重申當時不知警方完成驅散白衣人與否，於是他為了安全而呼籲市民暫時不要出站，林沒有意圖與他人聚集。審訊明（15日）續。