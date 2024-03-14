去年有98宗致命交通意外　較前年增約一成　警方下周起展開全港執法行動 (17:25)

根據警方數字，商用車輛在涉致命交通意外車輛類型佔比最多，貨車、的士及小巴分別佔27%、20%及16%。至於「致命及嚴重受傷交通意外」，警方去年錄得1009宗，其中主因是不專注駕駛，錄得322宗，較前年增逾兩成。警方交通總部聯同5個總區道路安全組等，本月起在全港進行宣傳教育，呼籲駕駛者及行人遵守交通規則。另外，警方將於下周一（18日）起在全港進行大型執法行動，針對不小心駕駛及超速駕駛等違例事項。

警方分析數字指，去年有98人在致命交通意外中死亡，有62人是行人，是所有道路使用者組別中佔比最高；其中有39人是65歲以上的長者，佔所有行人死者總數63%。陳浩文今（14日）指，交通意外並非由單一原因引致，除駕駛者違法或不當行為外，行人胡亂過馬路亦是造成嚴重或致命交通意外的主因；因此警方稱會同時打擊行人違例行為，包括提醒行人不要胡亂橫過馬路，如「攝車罅」或踏入大型車輛的盲點等，以提升道路安全。