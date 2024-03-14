建築署前工程師涉以空殼公司騙房津　官判緩刑 (17:27)

被告鄭偉雄（現年65歲）為退休公務員。控方開案陳辭指，被告於1989年成立一間空殼公司，安排同事及遠房親戚出任股東及董事，同年該空殼公司購買杏花邨一單位，惟該單位實際擁有人是被告。其後被告於同年10月至1993年9月，三次提交自行租屋津貼申請書，表示自己合資格就該租用單位申領及收取自行租屋津貼，共獲取逾94萬元津貼。廉署於2019年接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告一直是該物業的實際擁有人。

暫委法官彭亮廷判刑時指，被告經審訊後被定罪，惟考慮案中各項求情因素，包括被告願意向政府歸還94萬元、事隔卅年才被判罰、本案屬單一事件，其重犯機會低、被告等候審訊時所受煎熬，以及退休後每月可獲的8萬元長俸或會被取消，認為可判處緩刑，最終判被告囚9個月，緩刑兩年。