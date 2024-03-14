17歲無業男涉4宗電話騙案共86萬元　上門收錢時「斷正」被捕 (17:08)

大埔警區刑事調查隊督察黃永灝指，警方前日（12日）收到一名91歲老婦報警，指下午2時許收到一名自稱其「兒子」的電話，對方聲稱被拘捕，要求6萬元保釋金。老婦不虞有詐，約一小時內已經將6萬元現金交給一名上門收款的男子。婆婆事後與家人商量後發現被騙，於是報警。婆婆之後再收到對方電話，要求多6萬元。警方於是部署埋伏行動，拘捕一名上門收款的17歲男子。

警員繼續調查，發現該名17歲、報稱無業的被捕人另外涉及3宗區內同類案件，其角色都是負責上門收款，4宗案件總共涉及86萬元，而4案事主均為女士，介乎61至91歲。該名被捕人被控4項「以欺騙手段取得財產」罪，案件明日於粉嶺裁判法院提堂。

黃永灝提醒所有人，特別年輕人，如觸犯「以欺騙手段取得財產」罪，最高可被判監禁10年。黃又提醒市民，特別長者，如收到電話自稱親友、並用任何藉口索取金錢，一定要保持警覺，向家人核實真僞，或致電18222防騙熱線。市民切勿輕易交錢予陌生人，如案件涉及保釋金，應向相關警署聯絡核實。