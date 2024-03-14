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海關截内河船檢值2400萬元走私貨　包括650公斤紫檀木 (17:18)

海關在3月7日偵破内河船走私案，檢獲2400萬元走私貨物，包括650公斤懷疑受管制紫檀木材，市值達70萬。海關指，紫檀木材可用於雕刻工藝品及家具，在內地有需求，但一般難取得出口許可證，而整批貨物如成功走私回內地，可逃稅650萬元。

港口及海域科海域行動組督察陳景鋒表示，海關船隊於3月7日凌晨1時55分，在香港西北面近水界截獲一艘前往廣州的内河船。船上有5名內地船員及多個貨櫃，關員在核對載貨艙單後，認為其中一個報稱載有洗衣液的貨櫃有可疑。

海關有組織罪案調查科特別調查第二組高級調查主任康恩表示，海關在該個20呎貨櫃內找到大量走私貨物，5萬件電子零件、2.5萬件護膚品、3500件精油、2500部手提電話、50公斤燕窩及650公斤懷疑受管制紫檀木材。海關經調查後發現付貨人為空殼公司，僅開立短時間，其報稱地址為秘書公司地址，今次貨運相信由境外中間人透過付貨公司安排。他稱，報稱出口洗衣液至內地情况罕見，引起海關懷疑。他稱，有關紫檀木品種會由漁護署會再化驗確認，據悉相信其來源並非香港。

海關重申，走私屬嚴重罪行，最高可被判罰款200萬及監禁7年，市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑走私活動。

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