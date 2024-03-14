中大指四成受訪港人平日睡眠少於7小時　三成受中度或以上失眠困擾　醫學院為失眠者配對「睡眠教練」 (16:10)

中大醫學院去年8月至今年2月訪問逾4200名香港成人，發現41%受訪者平日睡眠少於7小時，亦有32%受中度或以上失眠困擾，其中一半沒有接受治療。調查發現，有接受治療者中，10.5%曾接受心理治療。

中大醫學院精神科學系系主任兼卓敏精神科學教授、賽馬會樂眠無憂計劃總監榮潤國稱，不少失眠者選擇服藥治療，但藥物只能短暫幫助，「認知行為治療（CBT-I）」才是長遠有效的一線治療。他稱失眠者一般以為睡得愈長愈好，但認知行為治療會建議他們限制在牀上的時間，以及避免在牀上用電話等習慣，慢慢改善睡眠規律。

中大醫學院精神科學系獲賽馬會慈善信託基金捐助8600萬元，去年2月起推出「賽馬會樂眠無憂計劃」，為全港首個針對睡眠健康的大型社區推廣計劃，18至70歲市民可透過網上或手機程式接受睡眠和心理評估，並可參與自助網上睡眠課程。中大醫學院精神科學系助理教授、賽馬會樂眠無憂計劃項目經理陳銀燕稱，若參加者屬中度或以上失眠困擾，可獲配對「睡眠教練」，每周透過電話提供個人支援，於計劃期內持續跟進；有需要更可轉介心理治療師和進行家居睡眠檢查，了解有否其他原因如睡眠窒息等導致失眠。

計劃與5間社福機構合作，至今培訓205名社工或輔導員成為「睡眠教練」，目標培訓350人。計劃去年10月起招募參加者，至今5500人參與，四成屬於中度或以上失眠困擾，須接受個人支援，計劃目標為1萬人提供個人指導。

政府精神健康諮詢委員會主席林正財稱，睡眠質素與精神健康唇齒相依、缺一不可，關注學童睡眠質素，期望計劃日後可擴至學童。榮潤國稱，未來將分析計劃所得數據，再研究下一步方向。