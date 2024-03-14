明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

男子與前女友復合不果鬆煤氣喉　認企圖謀殺囚11年3個月 (15:54)

運輸工與前女友復合不果，到前女友的公屋單位收拾物品，其後嘗試用枕頭焗死女方，聲稱要同歸於盡。男方進入廚房後，女方聽到爆炸聲及聞到煤氣味，隨即逃離單位。男子承認企圖謀殺罪，今（14日）於高院判囚11年3個月。法官批評，被告事先鬆開廚房煤氣喉，導致單位一度起火，行為極度危險，屬有預謀犯案，加上他嘗試不同方法謀殺事主，罪責不輕。

庭上透露，被告盧文傑（現43歲）企圖謀殺的對象為李姓事主，兩人曾經交往。法官陳慶偉判刑指，企圖謀殺為嚴重控罪，幸好事主傷勢不嚴重，但一定飽受驚慌。陳官指，若非事主急中生智，向被告承諾與現任男友分手，可能事主當晚已經喪命。

陳官提及，被告刻意鬆開廚房煤氣喉，導致單位充斥煤氣味和出現火光，顯示犯案有預謀，加上涉事為公屋單位，被告放火不僅威脅事主的性命，亦會危害其他住客。陳官稱，被告以放火方式恐嚇事主、威脅要強姦事主，並嘗試用枕頭使事主窒息，反映案情嚴重。陳官以15年監禁為量刑起點，考慮被告在案件交付高院始認罪，獲四分之一刑期扣減，判囚11年3個月。

案情指，被告曾和事主居於屯門龍逸邨單位。兩人分手後，事主結交新男友，兩人約定2022年4月在單位見面，予被告上門收拾物品。當晚被告把事主推到沙發上，聲稱要強姦事主。及後被告稱到廚房吸煙，事主聽到爆炸聲和見到火光。被告將事主按在地上，嘗試用枕頭蓋着事主頭部，事主驚慌下承諾會與現任男友分手，被告最終放手。消防員滅火後調查發現，煤氣喉曾遭人手鬆開。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞