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消委會︳6款安撫奶嘴夾樣本未達歐洲標準　有窒息或纏頸風險 (13:10)

消委會測試市面上15款安撫奶嘴夾樣本，發現有6款未能通過歐洲標準的安全要求，存在窒息或纏頸風險。消委會已將相關測試結果較交予海關跟進，並敦促生產商盡快改善其產品的設計，嚴格控制生產流程，亦提醒本港代理商應確保進口產品的安全，以保障嬰幼兒。

消委會測試市面上15款安撫奶嘴夾樣本，10款附有衣物夾，另外5款不設衣物夾、屬玩具類別的安撫奶嘴夾，結果發現當中有9款符合歐洲安全標準的樣本價格由29元至228元不等，反映不論價格都有好選擇。同時有6款樣本不符合歐洲安全標準，「黃色小鴨造型奶嘴鍊」、「酷咕鴨─酷酷造型奶嘴鍊」、「Snapkis 2-in-1 Pacifier & Teether Clip」、「Hoppetta刺蝟多功能防掉夾」及「mushie Pacific Clip」5款樣本的扣子、夾子或其他部分太細小，或是未有提供通風氣孔，有潛在窒息風險及纏頸風險；而「小獅子辛巴─小辛巴防塵奶嘴鍊」則未能通過衣物夾耐用和拉力測試，其衣物夾在循環開合第320次時出現損壞，若嬰幼兒意外吞下損壞或破裂形成的部件，會引致窒息風險。

「黃色小鴨」分銷商回應指會回收該型號，並停止在港發售；「酷咕鴨」品牌商和「Snapkis」分銷啇分別指該產品已停產一段時間，以及已經沒有出售該產品；「小獅子辛巴」代理啇已立即通知台灣製造商，對方已把涉事產品交給第三方實驗室進行測試，結果顯示樣本能夠通過衣物夾耐用和拉力測試。

另外，「Puku」、「Minimoto」、「小獅王辛巴」、「黃色小鴨」、「Snapkis」和「Hoppetta」6款有連接帶的樣本，沒有提醒消費者切勿自行延長奶嘴夾的標示。消委會促請相關供應商應馬上跟進。「Puku」和「Minimoto」回應指會加入相關標示。

消委會已將相關測試結果轉交予海關跟進，海關回應安撫奶嘴夾的產品安全受《玩具及兒童產品安全條例》及其附屬法例所監管，規定製造商、進口商及廝應商在供應兒童產品時，必須符合一般安全規定及附加安全標準，違例者若首次定罪，可被罰款10萬元及監禁1年，其後各次定罪可被罰款50萬元及監禁2年。

相關字詞﹕編輯推介 安撫奶嘴夾 海關 消委會

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