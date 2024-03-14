華富邨重建首階段先拆華安樓及華樂樓　原址重建後單位增至約1.2萬伙 (13:03)

房委會消息指，3期重建方案中，第1a期的華景街用地的落成日期將會由原先預計的2027年提早至2026年，接收華富邨華安樓及華樂樓兩座居民；第1b期的華樂徑用地的入伙日期，維持於2027至2028年不變；同為第1b期的華富北用地，因為土地石層狀況及技術困難，於施工過程中發現岩石層比預計為高，與原地基設計假設有頗大分別，土地平整和項目設計也需作相應改動，以減少額外打石量；同時為緩減對鄰近居民的滋擾及避免加重交通負荷，因而地盤的施工安排並未能大幅增加額外打石工程，經調整後，華富北用地入伙日期仍將由2028年下半年延至2030年上半年。

消息指，至於第2期雞籠灣南及雞籠灣北的落成日期則維持在2030年至2031年不變，而第3期的華富邨原址重建落成時間亦維持於約2040年至2041年。

房委會資助房屋小組主席黃碧如表示，首批被清拆的兩座樓，當中有約180戶為長者戶，房委會已計劃成立社區服務隊後，會家訪每戶長者戶，了解對方有否特別焦慮或需要，並提供相應協助。

房署消息指，華富邨原址重建正在設計階段，預計平均地積比約5.67，會保留華富邨依山而建、拾級而下的設計，會盡量優化設計讓居民有舒適的環境。