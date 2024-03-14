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警方拘122人涉80宗網上騙案及洗黑錢　大部分屬傀儡戶口持有人 (12:35)

警方上月18日至昨日（13日）展開反科技罪案及騙案的「破標行動」，偵破80宗騙案，共拘捕122名男女，當中117人屬傀儡戶口持有人，涉及網上購物騙案、網上投資騙案、網上求職騙案及網上情緣騙案等，共涉騙款約9146萬元。

被捕人包括80男42女，年齡介乎19歲至80歲，117人是傀儡戶口持有人，其餘5人是與騙案相關的電話登記使用人。被捕人中，三分之一人報稱無業，其餘報稱為外傭、司機、侍應及家庭主婦等。案件中，有256人受騙，年輕介乎18歲至89歲，單一案件損失金額由1160元至1220萬元不等，當中近三成墮網上購物騙案。該宗損失約1220萬的案件涉投資騙案，共有8人墮入陷阱，騙徒向事主聲稱可投資內地股票賺取高回報利潤，事主不虞有詐，向23個傀儡戶口轉帳該筆款項。

黃大仙警區科技及財富罪案隊督察岑思朗表示，在其中一宗案件，騙徒於二手交易平台發出帖文，出售潮流模型，每個模型價格由幾千元至過萬元不等，有事主見低於市價，約20人按騙徒要求向其戶口轉帳超過共130萬港元，騙徒隨即將騙款轉走以償還私人借貸，事主因遲遲未收到貨品，懷疑受騙而報案，警方就案件拘捕一名主腦。

另外，亦有騙徒於社交平台模仿旅行社的專頁，聲稱可平價購買酒店套票，35名事主疑見專頁像真度高、於是向兩個傀儡戶口轉帳共7萬港元。警方就案件拘捕兩名傀儡戶口持有人。警方發現，涉案集團會招攬不同人士，包括女傭出售或借出戶口，警方指會循洗黑錢方向調查案件。

警方呼籲，市民要選擇官方認證的平台及信譽良好的帳戶購物，同時謹慎留意銷售廣告的內容，如折扣過低，可能為騙局警示。另外，警方提到，防騙伺服器手機應用程式已於上月26日新增三項功能，包括新增可疑來電警示、可疑網站偵察及公眾舉報平台。

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