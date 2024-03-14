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23條立法｜政府修正案增條文禁「影子組織」　禁以新組織代受禁組織行事 (11:36)

涉及23條立法草案的《維護國家安全條例草案》法案委員會繼續召開會議，處理政府提出的修正案，包括新增條文，禁止受禁組織的「影子組織」運作。政府解釋，若有組織被保安局長禁止運作後，有成員仍以明示或暗示等各種方式，以受禁組織名義行事，則屬「影子組織」，在條文下亦受限制，不可運作。

草案列明，保安局長合理地相信，可按維護國家安全所需而刊登命令，禁止組織在特區運作或繼續運作，亦禁止參與受禁組織的活動、禁止受禁組織在處所內集會、煽惑他人成為受禁組織成員，以及為受禁組織牟取會費或援助。政府修訂時加入新條文，指相關限制同樣應用於受禁組織的「影子組織」。會上議員關注如何界定「影子組織」。

署理律政專員蕭敏鏇指，「影子組織」是指有人在組織根據條文受禁後，以各種方式，包括明示或暗示形式，表達仍以其名義行事，並指要主動有行為，令人覺得新組織代表受禁組織。對於民建聯議員黃英豪建議，應以「看似」屬受禁組織來定義「影子組織」，蕭指「如果咩都唔做，睇佢就似，就會太闊」。

議員陳紹雄及經民聯盧偉國亦關注，若有人在組織受禁運作後，原有班底以新名運作，但無明示或暗示與舊有組織有關連，但卻有相似性質的活動，是否仍屬條文規限的「影子組織」。蕭敏鏇表示，若新組織聲稱代表原來的受禁組織，則可能屬「影子組織」，即使新組織與受禁組織完全切割，但日後運作時仍有問題，保安局長亦可按本身條文禁止新組織運作。蕭又指，條文所指的「組織」，亦包括網上平台上的組織。

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