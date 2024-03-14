黎智英案｜李宇軒稱香港眾志參與《朝日新聞》廣告刊登　估計聯絡人為周庭 (16:33)

《明報》文字直播審訊情况。

【16:20】休庭。

【15:40】李確認就G20峰會登報活動，曾於韓國3份報紙上刊登廣告，包括《朝鮮日報》、《東亞日報》以及《韓國日報》，並就此支付共約8320萬韓元；英國《泰晤士報》刊登的全彩廣告事後支付約2.7萬英鎊；西班牙報紙《El Mundo》的廣告費則為2萬歐元；加拿大《環球郵報》的廣告費支付約7.5萬加元。

控方又展示一張由比利時公司Politico發出的付款通知，提及Demosisto（香港眾志），李確認該文件內容，指是涉及就G20峰會登網上廣告，並支付5000歐元。

【15:25】控方續展示另一則廣告，李確認是他們刊登於日本報章《朝日新聞》的廣告，標題寫上「WE RESIST FOR WHAT」。控方展示由《朝日新聞》發出的付款通知，客戶一欄寫上Demosisto，李庭上指Demosisto為「香港眾志」，他認為因為有眾志成員參與聯絡《朝日新聞》的事務，故眾志才會出現在文件中。李稱不肯定參與的眾志成員身分，「我估係周庭，因為我估得佢一個識得講日文」，李不知道周庭是否Telegram群組成員之一。

【14:32】開庭。李宇軒為上午證供補充，指他不肯定日本報章《The Japan Times》的廣告費是否由他親自支付，因為其信用卡月結單不見該筆款項，故推測不是由他所支付。他收到《台蘋》的電郵後，曾轉發給T或T身邊的人。

控方又展示一些報章廣告截圖，李確認曾在德國報章《Süddeutsche Zeitung》登廣告，費用約為8.5萬歐元；而在美國報章《The New York Times》刊登廣告的費用約為8.3萬美元，其中《The New York Times》的付款通知顯示李的姓名。法官李運騰問，付款單上顯示真名，豈非讓其他Telegram群組成員都知道，李指他只會在填寫登廣告表格、開立銀行帳戶時才用真名，故只有經手處理該些文件的人士才會知他真名。

李官又指，在一份由LAIS Hotel所支付的帳單中同樣出現李的真名，問李是否曾將名字告知他人，李回應指他填寫部分文件時會用上真名，加上他需要將文件轉交給T，讓對方代為墊支，故推測對方從中得知他的姓名。

【12:50】休庭。

【12:20】開庭。李宇軒續指，他於2019年6月26日收到來自《台蘋》職員寄出的付款通知電郵，要求李在廣告刊登前付款。事後《台蘋》向李寄出一封實體信件，但李以為T已付款，故誤以為《台蘋》只是寄回收據，後來才知原來是付款通知。

李表示不記得T何時要求他付款，但如果他收到付款指示便會盡快處理，故推測T應該是7月14日至15日，或再早多兩天要求他付款。

【11:40】休庭。

【10:50】控方繼續展示2019年6月28日刊登於《台灣蘋果日報》的頭版廣告，並讀出廣告中兩行直寫的標語：「唇亡齒寒 港臺同行」，李宇軒更正控方讀法，指直寫中文由右至左讀起，正確應為「港臺同行 唇亡齒寒」，控方回應「you are right（你是正確）。」李表示，該次廣告經費為120萬新台幣，由於報館提供匯率計算可直接用港元支付，最後李於支付30多萬港元。

法官李運騰關注，為何《台蘋》發出的付款通知寫上應付日期是同年7月5日，但李實際支付的日子是7月15日。李解釋，T本身說由他聯絡《台蘋》及墊支廣告經費，故李填寫廣告刊登表格後，沒再理會《台蘋》向他發出的付款指示，加上《台蘋》有刊登廣告，李認為T已付款。至7月中，T向李指「你都係找返蘋果條數喇」，於是李自行支付該筆款項。

【10:04】開庭。「香港故事」成員李宇軒繼續作供，指2019年7月9日他收到一封由T （即陳梓華）轉發的電郵，內容提及一名叫Mark人士收到付款帳單。李指其後他知道Mark正是Mark Simon，因為兩人於同年9月之前由T的引薦下互相認識。

控方展示一份日本報章The Japan Times（《日本時報》）的版面，當中有一廣告寫上「Stand with Hong Kong G20」，李確認該廣告與昨日提及的G20峰會前登廣告活動有關，指「呢份報紙係2019年G20會場會派發嘅報紙。」控方又指，該次廣告經費為200萬日圓，付款通知寫上顧客為「Save Hong Kong Campaign」及在李的家中搜出，李表示確認。

明報記者 楊志權、湯璧瑜