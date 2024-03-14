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【持續更新】黎智英案｜李宇軒經陳梓華認識Mark Simon　曾付30萬港元予《台蘋》刊頭版廣告 (11:09)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間相關公司涉串謀勾結外國勢力案昨日踏入第35日審訊。第4名從犯證人李宇軒第二日作供

《明報》文字直播審訊情况。

【11:40】休庭。

【10:50】控方繼續展示2019年6月28日刊登於《台灣蘋果日報》的頭版廣告，並讀出廣告中兩行直寫的標語：「唇亡齒寒 港臺同行」，李宇軒更正控方讀法，指直寫中文由右至左讀起，正確應為「港臺同行 唇亡齒寒」，控方回應「you are right（你是正確）。」李表示，該次廣告經費為120萬新台幣，由於報館提供匯率計算可直接用港元支付，最後李於支付30多萬港元。

法官李運騰關注，為何《台蘋》發出的付款通知寫上應付日期是同年7月5日，但李實際支付的日子是7月15日。李解釋，T本身說由他聯絡《台蘋》及墊支廣告經費，故李填寫廣告刊登表格後，沒再理會《台蘋》向他發出的付款指示，加上《台蘋》有刊登廣告，李認為T已付款。至7月中，T向李指「你都係找返蘋果條數喇」，於是李自行支付該筆款項。

【10:04】開庭。「香港故事」成員李宇軒繼續作供，指2019年7月9日他收到一封由T （即陳梓華）轉發的電郵，內容提及一名叫Mark人士收到付款帳單。李指其後他知道Mark正是Mark Simon，因為兩人於同年9月之前由T的引薦下互相認識。

控方展示一份日本報章The Japan Times（《日本時報》）的版面，當中有一廣告寫上「Stand with Hong Kong G20」，李確認該廣告與昨日提及的G20峰會前登廣告活動有關，指「呢份報紙係2019年G20會場會派發嘅報紙。」控方又指，該次廣告經費為200萬日圓，付款通知寫上顧客為「Save Hong Kong Campaign」及在李的家中搜出，李表示確認。

明報記者 楊志權、湯璧瑜

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