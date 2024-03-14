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消委會︳手機延長保用計劃費用相距大　消費者宜先計保用費佔手機售價比例 (14:15)

消委會比較不同型號手機延長保用計劃費用，指收費相差逾2.5倍，亦非無條件免費維修任何損壞項目，建議消費者決定是否付費參與延長保用計劃時，不宜單靠其價格的高低作唯一指標，亦應考慮其佔手機售價的比例，以及了解計劃的免費保障範圍，以及需要額外付費維修的情况。

消委會於今年1月至2月檢視市面上6個智能手機品牌、共9款手機型號的售後保用、延長保用及保用期外的維修服務範圍及收費等資料，售價由$2699至$15988不等，結果發現全部手機只有1年售後保用。

消委會以「Apple 1TB iPhone 14 Pro Max」、「Samsung 256GB Galaxy S23 Ultra」及「Sony Xperia 10 V」作比較，三部手機售價介乎3499元至13599元不等，雖然「Sony」的售價為3個型號最低，但延長保用計劃費用佔手機售價的百分比卻是最高，佔機價22.6%。

假設各消費者因意外摔破手機，導致其後置鏡頭或後置鏡頭及螢幕破損而需要維修，並要求更換手機電池。「Apple」不論有否參與延長保用計劃，其維修總費用都是最高，分別為2915元和5727元。在參與延長保用計劃下，「Apple」、「Samsung」及「Sony」的維修總費用佔機價依次為21.4%、15%和68.3%。在沒有參與延長保用計劃下，「Apple」的維修總費用同樣最高，而「Apple」、「Samsung」及「Sony」的維修總費用佔機價依次為42.1%、28.2%和51.4%。消委會認為，反映手機售價和維修總費用單價最貴的「Apple」，其延長保用計劃性價比較高；手機售價最低的「Sony」，在參與延長保用計劃後，維修費用佔機價的百分比反而最高。

其餘手機品牌的延長保用計劃收費由539元至1899元不等，收費相差逾2.5倍。而且並非無條件免費維修任何損壞項目，例如更換電池方面，絕大部分品牌的延長保用計劃，會就手機電池因正常損耗導致其容量低於原始規格80%，而提供免費更換電池，惟「Sony」需要收取300元零件費。消委會建議手機品牌業界可就延長保用及維修政策方面作檢討，增強對已購買延長保用計劃的消費者的保障，並提醒消費者應按個人使用手機的習慣，仔細衡量是否有需要參與延長保用計劃。

消委會同時發現，在今次比較中選取的「榮耀」及「華為」的手機均不提供延長保用計劃，型號分別為「榮耀X9b 5G」 、「榮耀Magic V2」 、「華為P60 Pro（8+256GB）」 和「華為Mate X3」，而「華為Mate X3」為是次調查中售價最高的手機。

環保政策欠理想

消委會亦指，僅「Apple」和「Sony」有向消費者提供免費回收舊手機的服務，而「榮耀」及「華為」沒有提供回收服務，認為智能手機雖不屬「四電一腦」管制範圍內，但消費者對智能手機的需求愈來愈大，因此希望有關當局適時考慮將智能手機納入受管制電器之一，以減少環境破壞。

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