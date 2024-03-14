消委會︳15款除皺眼霜僅4款顯着改善皺紋　1款檢游離甲醛　5款含香料致敏物質 (10:41)

消委會分別於百貨公司專櫃、個人護理用品店等購入15款聲稱具除皺功效的眼霜產品，售價由179元至1,060元。其中「OLAY」樣本檢出0.015%（相等於150ppm）游離甲醛，檢出量符合內地相關規定，相信源於樣本內可能釋出甲醛的防腐劑。消委會提醒，有海外研究報告指出，對甲醛過敏的人士，只接觸低濃度水平的甲醛，例如30ppm，已有機會出現過敏反應，呼籲皮膚特別敏感或過敏人士，要避免選用含有可釋出甲醛成分的眼霜。

OLAY生產商表示，眼霜檢出的物質或成分含量，同時符合內地、歐盟及本港相關法例或安全規定，消費者可安全使用，又說會持續升級產品。

另外，消委會發現有5款樣本檢出香料致敏物質，包括「L'Oréal Paris」、「SHISEIDO」、「fresh」、「The history of Whoo」及「雪花秀」樣本，總量由0.0018%至0.2403%不等。當中以「The history of Whoo」檢出總量最高，數量亦最多、達8種，惟標籤上沒有標示成分列表，生產商回覆消委會表示，已就結果通報韓國總公司，會適時檢討配方，日後會研究改善產品成分的標示。

消委會：全部樣本保濕效果不錯

除皺效果方面，消委會邀請逾220位年齡介乎40至55歲的亞洲女性，每款樣本由14至15位試用者連續使用30日，每日早、晚於其中一邊面眼周範圍使用一次，另一邊則不塗搽任何護膚品。測試主要就「皮膚表面平均粗糙度（Ra）」和「皮膚粗糙度中最高深度平均值（Rz）」等方面，對比使用樣本前後量得的數值。

消委會指，綜合試驗結果，全部15款樣本的保濕效果整體不錯，而除皺效能則各有優劣，只有4款對改善皺紋的效果相對較為顯着，又指整體而言，皺紋的深度一般較難作大幅度的改善，使用眼霜產品極其只能作輔助用途，而美容效果亦會因人而異，提醒消費者不宜期望過高。