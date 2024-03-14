23條立法︳香港監察稱立法威脅宗教自由　政府強烈譴責批抹黑 (09:56)

政府發言人表示，叛國罪是極其嚴重及鮮有發生的危害國安罪行，只會在非常極端的情况，包括向中國發動戰爭、鼓動外國以武力入侵中國等情況下才會干犯，一般市民絕對不會干犯叛國罪。發言人續指，若有人進行相關行為和活動，要求知悉的中國公民向執法機關披露有關犯罪事宜，以及時依法採取執法行動，絕對合理、必須且天經地義。

發言人指出，「香港監察」及聲明聯署人沒有提及英國、美國、加拿大、新加坡等國家亦有隱匿叛國罪，批評他們假借宗教議題無理攻擊特區政府就維護國安的立法工作，「是赤裸裸、厚顏無恥和野蠻的干預，亦是雙重標準的典型例子。」發言人又說，「香港監察」是反華組織，多名成員是走在前線的反中亂港分子，稱香港市民、宗教界，及國際社會要小心認清其真面目，「不要被其別有用心的錯誤言論所誤導。」