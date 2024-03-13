盧寵茂率團訪問廣州東莞 期望跨境救護車直通服務盡快開通 (22:21)

代表團今日首先與廣東省衞生健康委副主任黃飛會面，討論多項跨境醫療服務，包括「長者醫療券大灣區試點計劃」和跨境救護車直通服務等。

盧寵茂表示，衞生署正與各試點醫療機構開展後續安排，包括發還醫療券申報的安排和系統對接等。衞生署上周亦為各試點醫療機構人員進行培訓並講解運作流程，及安排港大深圳醫院人員分享有關長者醫療券計劃的運作經驗，務求試點計劃日後運作更暢順。

他強調大灣區建設是國家主席習近平親自謀劃、部署和推動的國家戰略，在醫療服務發展方面，特區政府一直按照「優勢互補，互利共贏」原則，在堅持有利於內地醫療制度發展及不影響香港本地醫療服務發展的大前提下，加強與大灣區各城市合作，以完善便利本港居民的政策措施。

跨境救護車直通服務方面，盧寵茂說行政長官在去年《施政報告》公布與深圳市和澳門商討救護車跨境運送病人服務後，醫衞局隨即馬不停蹄地與兩地相關部門聯絡，商討過程進展良好。他期望跨境救護車直通服務盡快開通，為醫療情况合適的住院病人提供醫院與醫院之間的點對點運送。

另外，醫管局早前已與廣東省衞生健康委開展商討第二期醫生交流計劃，當中中山大學中山眼科中心會派出優秀眼科醫生參與眼科交流先導計劃，並已有兩位醫生於本月到港開展交流。醫管局正與廣東省衞生健康委積極跟進其他眼科醫生及屬不同專科醫生的交流安排。