港大醫學院研製雙重抗腫瘤疫苗 有望成為癌症新療法 (21:47)

外泌體是由細胞分泌的納米級顆粒，包含脂質、蛋白質和核酸等不同物質，在細胞通訊中扮演重要角色，目前已有研究將外泌體用於開發腫瘤疫苗，因為它可保護疫苗免受降解並提高穩定性，延長生物半衰期，並增強抗原提呈細胞對抗原的攝取。以往的研究主要集中腫瘤細胞（TExos）和樹突狀細胞（DC-Exos）的外泌體，但研究發現其安全性和臨牀療效均有限制。

是次研究中，研究團隊集中研究人類γδ-T細胞的外泌體，該種罕見的T細胞亞群能直接殺傷腫瘤細胞，同時加強T細胞反應，因而在腫瘤治療中廣受關注。

研究團隊發現，γδ-T細胞衍生的外泌體（γδ-T-Exos）具有雙重抗腫瘤活性，當中包含細胞毒性分子和免疫刺激分子，可直接殺死腫瘤細胞，同時刺激免疫系統。研究人員發現γδ-T-Exos可作為免疫佐劑，增強細胞的抗原提呈表達和分泌更多炎性分子，提高免疫系統識別和攻擊腫瘤細胞的能力。相比僅使用γδ-T-Exos，將腫瘤相關抗原載入γδ-T-Exos中研發成腫瘤疫苗，可更有效促進腫瘤特異性T細胞反應，該疫苗策略保留直接抗腫瘤作用，並誘導腫瘤細胞死亡。

研究顯示，在小鼠模型中利用同種異體γδ-T-Exos（來自不同個體）的疫苗與利用自體γδ-T-Exos（來自相同個體）的疫苗展示出相似的預防和治療效果，意味這種方法適合於集中批量和標準化生產。

另外，這種疫苗具有雙重抗腫瘤活性，能夠有效殺死腫瘤細胞，並通過誘導T細胞免疫反應間接殺傷腫瘤細胞，較現有疫苗策略能更好地控制腫瘤。