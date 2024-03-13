明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

涉無牌打肉毒桿菌素　詩凝美容董事認罪囚4個月 (18:36)

3名女子於2022年到「詩凝美容」注射肉毒桿菌後疑中毒，涉案女董事及美容師被控無牌行醫等4罪。女董事今（13日）在九龍城裁判法院承認3罪，裁判官表示須向公眾發放清晰信息，醫學療程須由專業人士負責，判被告入獄4個月。

被告張敏（44歲，詩凝美容董事）今承認3項無牌行醫罪，另1項管有第I部毒藥罪則獲撤控。同案美容師劉璐（38歲）則控兩項無牌行醫罪，獲准保釋至4月16日再訊。

案情指出，「詩凝美容」位於油麻地上海街28號恆邦商業中心，張為其中一名董事。三名事主於2022年11月經朋友及「詩凝美容」職員B介紹下，先後到上址接受肉毒桿菌療程。在療程開始前，其中兩名事主獲告知被告是醫生，將負責注射。

其後3名事主分別由張注射肉毒桿菌到咀嚼肌、小腿、肩膊等部份，被告沒有交代注射次數，亦沒有解釋療程副作用，事後3人支付1500至3000元作醫療費。惟3人數天後出現眼簾下垂、吞嚥困難、臉部僵硬、視線模糊、失禁、頭暈等，需要入院治療。

張同年12月被捕，警方到「詩凝美容」搜查後搜出針筒，以及第一部管制藥物利多卡因和腎上腺素。衛生署報告顯示，注射肉毒桿菌需由註冊外科醫生進行，療程副作用包括肌肉脆弱、咀嚼困難、視力模糊、吞嚥困難及言語不清等。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞