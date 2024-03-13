涉無牌打肉毒桿菌素　詩凝美容董事認罪囚4個月 (18:36)

被告張敏（44歲，詩凝美容董事）今承認3項無牌行醫罪，另1項管有第I部毒藥罪則獲撤控。同案美容師劉璐（38歲）則控兩項無牌行醫罪，獲准保釋至4月16日再訊。

案情指出，「詩凝美容」位於油麻地上海街28號恆邦商業中心，張為其中一名董事。三名事主於2022年11月經朋友及「詩凝美容」職員B介紹下，先後到上址接受肉毒桿菌療程。在療程開始前，其中兩名事主獲告知被告是醫生，將負責注射。

其後3名事主分別由張注射肉毒桿菌到咀嚼肌、小腿、肩膊等部份，被告沒有交代注射次數，亦沒有解釋療程副作用，事後3人支付1500至3000元作醫療費。惟3人數天後出現眼簾下垂、吞嚥困難、臉部僵硬、視線模糊、失禁、頭暈等，需要入院治療。

張同年12月被捕，警方到「詩凝美容」搜查後搜出針筒，以及第一部管制藥物利多卡因和腎上腺素。衛生署報告顯示，注射肉毒桿菌需由註冊外科醫生進行，療程副作用包括肌肉脆弱、咀嚼困難、視力模糊、吞嚥困難及言語不清等。