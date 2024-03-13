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耀中幼教學院校長稱收生壓力大　將定期北上宣傳 (17:09)

本港出生率下跌，打擊幼稚園收生和幼教界發展。自資的耀中幼教學院校長袁海球說，學院現時招生壓力大，但幼兒教育學士學位一年級新生學額會維持80個，同時「北望神州」宣傳。

耀中幼教學院今舉行傳媒午餐交流會。談到本港出生率下跌，幼稚園收生減少，部分更停辦，校長袁海球稱學院招生壓力大，提到報考中學文憑試的考生由數年前約7萬人，跌至現時約4萬多人，指香港的學生人數減少，「個餅（學生）係咁大，我們現在的挑戰是要找多些人，去食我們的餅」。他稱其一做法是「北望神州」，指辦團多在大中華發展，校方亦定期北上，與內地中學和大學簽訂合作備忘錄，讓內地學界了解耀中幼教學院的課程、升學銜接等；同時會增潤課程質素及增辦課程，透露擬在2025/26增設幼教碩士課程。

另外，教育局去年初公布「耀中耀華教育網絡有限公司」獲批天水圍的全新校地，成本港首間內地課程的一條龍私校，主要收非本地生，校方取名為香港耀華學校。項目總監伍德基說，校地尚未動土，按原訂目標，爭取2026/27年運作。

伍德基認為在港辦內地課程有優勢，可訓練學生中英能力、國際視野，「（學生）唔係淨係識普通話、咩都唔識，真正有『香港仔』、香港人的感覺」，又形容學生「進可攻，退可守」，修畢課程可返回內地升學；如將來學校獲准辦國際課程，亦可增加升學選擇。

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