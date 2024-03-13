以「曹永廉」名義取消器官捐贈登記　19歲男認刑事損壞還押候判 (17:12)

被告王子誠（19歲）須還押至本月27日判刑，以待索取背景報告。案情指，衛生署中央器官捐贈登記名冊系統從2008年起運作，港府2022年12月研究與內地建立恒常器官移植互助機制，市民開始呼籲他人取消登記器官捐贈。從2023年5月22日至25日，衛生署收到逾2.8萬宗取消申請，其中逾2.1萬宗申請屬無效，包括有人從未登記卻申請退出，案件轉交警方調查。根據中央名冊網站的聲明，市民只可以自行取消登記器官捐贈，不能替別人取消。

警方從防火牆紀錄發現，被告於2023年5月23日以寓所IP地址登入中央名冊，以男子「曹永廉」（譯音）的姓名、身分證號碼、地址和聯絡電話作登記，申請取消登記器官捐贈。此外，被告嘗試輸入何君堯和林鄭月娥的個人資料。涉事曹姓男子確認，從未同意以個人資料取消登記。

被告同年6月被捕和接受警方錄影會面，他承認曾用手機登入中央名冊，並在起底網站取得曹姓男子的個人資料，僅因貪玩好奇犯案。他稱並非針對曹姓男子，僅隨機在起底網站挑選取消登記的對象，其間沒有閱讀中央名冊網站聲明。警方從被告的手機發現facebook留言截圖，有網民支持提交虛假的取消申請。