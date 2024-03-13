中大研究發現咽峽炎鏈球菌可致胃癌　同時感染幽門螺旋菌患癌風險增 (16:30)

團隊觀察到胃癌病人的胃黏膜中存在大量「咽峽炎鏈球菌」。中大消化疾病研究所所長于君說，這種細菌適應酸性較高的環境，因此能夠在胃黏膜中存活及定植。另外，團隊的實驗數據顯示，「咽峽炎鏈球菌」感染十分普遍，可在5至7成中國人群的胃黏膜內檢測到，而幽門螺旋菌感染率則為4成。

研究團隊利用小鼠模型，發現小鼠在感染「咽峽炎鏈球菌」後很快出現急性胃炎，繼而發展成慢性發炎、萎縮性胃炎、腸上皮化生等癌前病變。團隊亦透過對照實驗，發現同時給予小鼠致癌劑和咽峽鏈球菌的情况，較單是服用致癌劑，引發腫瘤的比率大幅增加。團隊得出「咽峽炎鏈球菌」是胃癌致病菌，可導致急性胃炎、甚至長期異常增生。

有參與研究、中大醫學院內科及藥物治療學系榮休講座教授、新加坡南洋理工大學李光前醫學院院長及高級副校長（健康與生命科學）沈祖堯說，大眾普遍認識的胃癌風險因素是幽門螺旋菌感染和家族遺傳，但今次研究為理解胃癌發病機制開拓了全新方向。沈祖堯又說，幽門螺旋菌感染者患胃癌風險是常人的2、3倍，根據今次研究的動物實驗結果推測，倘若同時感染「咽峽炎鏈球菌」和幽門螺旋菌，料患癌風險再增2、3倍。

「咽峽炎鏈球菌」感染率較高，但沈祖堯續稱，目前無需要為大眾市民進行胃癌篩查，不過牙周病及牙肉發炎，可致「咽峽炎鏈球菌」，籲市民注重口腔衛生。至於已有胃癌癌前病變，如腸化生病徵的病人，可持續監察病情有否惡化。

于君形容今次發現是「邁出了萬里長征的一小步」，指自發現幽門螺旋菌到確定其致癌率，前後歷時20年，強調研究過程漫長；下一步將研究以此菌作為治療靶點，透過抑制此菌減低胃炎及胃癌風險，亦會隨訪人群，進一步在人體確立致癌機制。