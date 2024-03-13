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警於葵涌拘捕兩名七旬無牌牙醫　曾於九龍城寨行醫 (16:26)

葵涌賢麗苑有兩名本地男子涉嫌於單位內經營無牌牙醫診所，警方經調查今（13日）派警員喬裝顧客，其後拘捕兩名70歲本地男子，涉嫌「未經註冊而以牙醫身分執業」及「非法管有第一部毒藥」。行動中，警方檢獲大量牙科儀器、牙醫工具及受管制藥物。

警方表示早前接獲情報，有人於屋苑樓上單位假冒牙醫，並協助顧客補牙、洗牙及杜牙根。葵涌雜項調查小隊主管張家華表示，今日下午派出臥底警員喬裝顧客，到上址兩單位搜證，並持法院搜查令進入及搜查涉案單位，檢獲大量牙科儀器、牙醫工具及受管制藥物。

警方表示，被捕兩人相識，過往曾於九龍城寨提供牙醫服務，而涉案無牌診所相信至少已經營5年，暫未接獲有關醫療事故的投訴，亦未檢獲偽冒證書。警方稱，無牌診所主要服務附近街坊，收費由500元過萬元不等，涉顧客人數仍在調查。

據了解，涉事無牌診所位於賢光閣，被捕人居於上址逾30年，單位約300至400呎。涉案診所是一人主理，被捕人未曾於內地執業，過往主要於附近派卡片兜攬客人。據悉，上址衛生欠佳，例如醫療用具已生鏽，且消毒過程簡單。初步相信兩間診所共有50名客人曾光顧，而診所沒有明確價目表。

經衛生署檢查，檢獲藥物全受藥劑業條例規管的第一類毒藥。行動中，拘捕兩名分別姓鄭及姓何的70歲本地男子，他們分別是兩間無牌診所的負責人。警方呼籲，市民不應光顧無牌牙醫，因其設備簡陋，且欠缺衛生，包括用重用工具等，對病人的健康是毫無保障；又呼籲市民光顧牙醫前，宜了解醫生的全名，並查閲香港牙醫管理委員會註冊醫生名單，了解其專業資格和相關資歷。

根據《牙醫註冊條例》，任何人如非註冊牙醫，而在香港以牙醫身分執業，即屬違法，一經定罪，最高罰款十萬元及監禁三年。

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