明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

海關檢830萬元毒品包括大麻糖　拘非華裔無證男 (16:13)

海關在元朗拘捕一名36歲無香港身份證的非華裔男子，經調查後檢獲28公斤不同類型毒品，包括含四氫大麻酚（THC）的糖果，市值830萬。

海關毒品調查科毒品調查第二組調查主任關雋賢表示，關員3月11日在元朗區展開反毒品行動，當晚約8時多截查一名正打算離開的士的男乘客，及後在的士車尾箱發現2個行李箱，在行李箱內檢獲19.2公斤大麻花，隨即拘捕該名男子。海關昨再到男子位於元朗的處所調查，檢獲多種不同類型毒品及毒品包裝工具，包括2.3公斤甲基安非他明（即冰毒）、480克氯胺酮、300克海洛英、70克可卡因、3公斤大麻精、1.9公斤草本大麻、含四氫大麻酚（THC）及大麻二酚（CBD）產品。被捕男子屬無業、非華裔，他沒有香港身份證，已在香港逗留一段時間，他將被控兩項販毒，明日提堂。

關雋賢相信行動已成功打擊一個毒品分銷中心，成功阻止毒品流入市面。他重申，大麻、四氫大麻酚、大麻二酚均屬毒品，提醒市民留意食品標籤，以免誤墮法網，而販毒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判處終身監禁及罰款500萬元。市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑販毒活動。

相關字詞﹕編輯推介

上 / 下一篇新聞