海關檢830萬元毒品包括大麻糖　拘非華裔無證男 (16:13)

海關毒品調查科毒品調查第二組調查主任關雋賢表示，關員3月11日在元朗區展開反毒品行動，當晚約8時多截查一名正打算離開的士的男乘客，及後在的士車尾箱發現2個行李箱，在行李箱內檢獲19.2公斤大麻花，隨即拘捕該名男子。海關昨再到男子位於元朗的處所調查，檢獲多種不同類型毒品及毒品包裝工具，包括2.3公斤甲基安非他明（即冰毒）、480克氯胺酮、300克海洛英、70克可卡因、3公斤大麻精、1.9公斤草本大麻、含四氫大麻酚（THC）及大麻二酚（CBD）產品。被捕男子屬無業、非華裔，他沒有香港身份證，已在香港逗留一段時間，他將被控兩項販毒，明日提堂。

關雋賢相信行動已成功打擊一個毒品分銷中心，成功阻止毒品流入市面。他重申，大麻、四氫大麻酚、大麻二酚均屬毒品，提醒市民留意食品標籤，以免誤墮法網，而販毒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判處終身監禁及罰款500萬元。市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑販毒活動。