漁護署去年每月平均人道處理41頭野豬　較前年增約7成 (15:33)

立法會議員劉業強提出書面質詢，稱市民反映上水及粉嶺一帶的野豬滋擾問題日益嚴重，關注當局近年接獲的相關投訴及應對方法。謝展寰回應指，自2021年11月起，漁護署定期於野豬出沒、曾經發生傷人或可能對公眾構成危險的地點捕捉及人道處理野豬，亦在接獲時按需要採取行動，截至今年2月，漁護署已進行超過410次相關捕捉行動，人道處理超過910頭野豬。他續指，漁護署的統計顯示，2023年野豬整體數目為約1360頭，比22年的約1830頭減少約26%；野豬滋擾黑點數目為21個，比2022的42個減少約一半。

謝展寰亦提到，漁護署於2023年接獲約40宗野豬於北區出沒的情况，主要涉及小規模農地，已加緊派員實地視察，並與相關持分者保持溝通，提供防範野豬滋擾的建議，又發出允許放置捕獸籠捕捉野豬的持別許可證，其中香港哥爾夫球會成功於2023年至今協助捕捉23頭野豬。

他又表示，自政府於2022年12月31日將指明「禁止餵飼野生動物地方」擴展至全港後，截至今年2月，漁護署已對210名涉非法餵飼野生動物人士採取執法行動，當中30人涉非法餵飼野豬、17人被定罪，分別被判罰款500元至1000元不等。謝展寰說，漁護署已於野豬滋擾地點安裝近100個紅外線相機，記錄牠們的數目及出沒情况，從而安排合適行動，亦會於個別非法餵飼黑點安裝紅外線相機，偵察非法餵飼情况，以搜集資料及安排執法行動。