明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

控方：林卓廷7・21入元朗引致白衣人到場　林：絕對不同意 (15:03)

2019年7月21日元朗襲擊事件，時任立法會議員林卓廷等7人否認暴動，案件今（13日）在區院續審。林卓廷自辯作供指，雖然留意到警方自身未必安全，但他相信並等待警方到場驅散黑社會。在法官陳廣池提問下，林認為當晚元朗衝突比中西區情况較嚴重。控方庭上指出，林的出現引致白衣人到場，又指林叫市民不要出閘導致發生集結，林聞言稱「吓」，並表示不同意。

控方盤問林卓廷時引述一名警長早前作供指，當晚獲林告知正在前往元朗「支援年輕人」。林供稱不同意字眼，他只說返元朗的市民「有老有嫩」，並擔心年輕人成為襲擊目標。林否認支援年輕人及與他們集結，他認為控方指他要求驅散白衣人，同時又與年輕人集結，說法荒謬和矛盾。

控方關注林如何監察警方行動，又問為何林沒向警長了解警方佈防，林表示重點是要求警方驅散黑社會，「搞得掂，理得你10個警察、20個警察」。控方指出，林是想確認警力不足，方便他聚眾生事，並趁雞地混亂入元朗，令警方疲於奔命，火上加油。林稱絕對不同意，指當晚不曾見過警察，如果警方「奔咗命」，不認為會發生襲擊事件。

控方質疑，林當時沒與其他元朗區議員商討事件或求助，林重申，他有告訴相熟的區議員會聯絡警方，就算幾名議員討論亦無法解決，只能靠警方執法。控方又問，手無寸鐵的林憑甚麼保護市民，林表示他在場通知市民已聯絡警方，呼籲他們在情况安全後離開。控方稱林只是到場說話，並無安排市民分批回家的方案，林坦承沒有心神應對，「我真係疲於奔命」。

相關字詞﹕編輯推介 721事件 林卓廷 法庭

上 / 下一篇新聞