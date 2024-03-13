控方：林卓廷7・21入元朗引致白衣人到場　林：絕對不同意 (15:03)

控方盤問林卓廷時引述一名警長早前作供指，當晚獲林告知正在前往元朗「支援年輕人」。林供稱不同意字眼，他只說返元朗的市民「有老有嫩」，並擔心年輕人成為襲擊目標。林否認支援年輕人及與他們集結，他認為控方指他要求驅散白衣人，同時又與年輕人集結，說法荒謬和矛盾。

控方關注林如何監察警方行動，又問為何林沒向警長了解警方佈防，林表示重點是要求警方驅散黑社會，「搞得掂，理得你10個警察、20個警察」。控方指出，林是想確認警力不足，方便他聚眾生事，並趁雞地混亂入元朗，令警方疲於奔命，火上加油。林稱絕對不同意，指當晚不曾見過警察，如果警方「奔咗命」，不認為會發生襲擊事件。

控方質疑，林當時沒與其他元朗區議員商討事件或求助，林重申，他有告訴相熟的區議員會聯絡警方，就算幾名議員討論亦無法解決，只能靠警方執法。控方又問，手無寸鐵的林憑甚麼保護市民，林表示他在場通知市民已聯絡警方，呼籲他們在情况安全後離開。控方稱林只是到場說話，並無安排市民分批回家的方案，林坦承沒有心神應對，「我真係疲於奔命」。