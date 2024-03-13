建造業議會研「安全表現紀錄平台」　甯漢豪：不影響工人受聘機會 (14:03)

甯漢豪說，目前有個別承建商自行推出「工人記分制」，為讓有關安排更有規範，建造業議會正為業界制訂一個統一的機制，以做到公平公正地記分，政府認為做法值得鼓勵。她說，在相關紀錄平台推出前，當局鼓勵建造業界善用科技，短期內會推出「標籤制度」，若工地使用「安全智慧工地系統」，會在地盤及網上顯示；若無使用系統則沒有標籤，勞工處或其他相關部門或會提高對該地盤的關注度。

另外，工聯會郭偉強於口頭質詢中關注，會否考慮對承建商引入扣分制，若超過上限則暫停其投標資格。孫玉菡回應說，負責管理工務工程合約的工務部門，每個季度會評核承建商的表現，包括在「工地安全」的表現，而在現行標書評審機制下，當局已將承建商過往在工務工程的「工地安全」表現、工地意外率及涉及的嚴重事故紀錄，納入為標書評分項目，最高佔整體技術評分約3成。

他續指，若承建商的「工地安全」表現被評為「非常差劣」，報告更會被評為不合格；若出現兩個連續不合格的季度評核報告，發展局則會按機制暫停承建商的投標資格。