議員促調公屋和資助出售房屋供應比例　何永賢：適時檢討 (14:01)

房屋局長何永賢表示，當年調整比例是因為公屋供應持續供不應求，現階段的重點目標是盡量增加公屋供應，又預料2024/25年度至2028/29年度的整體公營房屋建屋量會增至17.2萬個單位，比上一個年期增加9%。

何永賢指，房委會的資助出售單位建屋量由2016/17年度的3000個單位，增至2022/23年度的9000個單位，最近「居屋2023」有9200個單位可供選購，數目為近年新高，認為最近資助出售單位的超額認購情况，反映目前公屋和資助出售房屋的可換性安排，足以確保資助出售房屋具吸引力。

洪雯批評目前公屋輪候時間長並非供應不足，而是需求過度，並指有全球頂尖企業的行政總監向她反映，有年青人為聯名與家人申請公屋，選擇辭職，質疑當局何時才會考慮「夾心階層」年青人的置業需求。何永賢強調青年要保持希望，指公屋設計原意並非希望年青人一畢業就排公屋，但當下5年的公營房屋供應短缺，當局需要解決以往累積的問題，因此資源仍要放在增加公屋供應上，重申現屆政府有決心造地和建屋。

自由黨李鎮強建議當局參考新加坡組屋制度，以及放寛入息限制，令到中產青年人置業有盼望。何永賢認為，每個城市有各自的歷史和發展背景，不能將其他國家的方法直接套用於香港，而香港有一套房屋供應制度，當局會持續改善制度，例如銀行按揭成數調高、加長貸款年期等。

另外，新思維狄志遠形容政府建屋「有遲無早」，質疑當局的「提速提效」方針。何永賢回應，當局有「提速提效」小組，亦有「提前上樓計劃」，將於今年上半年分別在屯門和青衣推出。