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兩人涉「助養」示威者候判　控辯爭拗女被告頂證後獲減刑幅度 (13:16)

兩男女涉於2019年9至12月間，使用銀行及支付工具帳戶以處理共逾167萬元，調查發現與「家長」資助「仔女」有關，亦有一筆存款備註寫上「光復香港」。兩人承認6項洗黑錢罪，原定今（13日）於區院判刑，押後至下周三（20日）再處理。法官關注，女被告曾錄取「無損權益口供」頂證男被告，直接導致男被告認罪，可否獲得一半刑期扣減。

暫委法官鄧少雄表示，根據案例，被告出庭作供頂證另一被告，可獲五成減刑折扣。鄧官關注，本案女被告袁慧雯（現27歲）為控方錄取「無損權益口供」，對男被告李敏聰（現31歲）認罪有實質作用，袁的減刑幅度可否達一半。

控方表示，如被告出庭指證他人，須承受作供壓力和面對後續事情，應獲五成刑期扣減；袁慧雯在本案毋須作供，應採納四成刑期扣減。辯方則指，袁協助控方調查，直接導致李敏聰被定罪，減刑幅度可以在四成至五成之間。鄧官聽畢表示，減刑議題涉及法律觀點，遂將判刑押後至本月20日，以待雙方呈交書面陳辭。

案情指，李敏聰涉收益價值約136萬元，袁慧雯涉約31萬元。從WhatsApp紀錄得知，李曾要求借用袁的PayMe帳戶，又邀請袁加入Telegram群組「仔女有餐溫飽 助養小朋友計劃」。李曾叫袁「幫手用緊啲錢」，因有「家長」給了他們50萬元，當中一半是給「仔女」。兩人曾商量到台灣旅遊，李稱有錢可玩得豪華一點，並叫袁幫他打工，「一個月有港幣3萬不是夢」。

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