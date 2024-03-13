teamLab於添馬公園設逾200個「發光蛋」月底展覽 (12:42)

康文署長劉明光說，今次是teamLab首次在海邊設置「發光蛋」，意念是以光連接自然及人類，並以光模糊水及陸地的界線，蛋型裝置則象徵生命，會隨着與觀眾互動變換顏色。另一組展覽「藝術有理」由香港本地藝術團隊LAAB Architects及藝術家郭達麟創作，同樣由3月25日至6月2日展出。劉明光透露，該兩個項目成本約5000萬。

市民若要近距離接觸發光裝置就須先預約，康文署安排每晚6時30分起至11時，以每半小時為一節、共9節的展覽時間，市民由3月18日中午12時起可到Klook網站預約未來一周的觀賞時間，及後每周一中午12時會開放接下來一周的預約時段，每日下午1時亦有即日預約空位開放。每人每日只可預約一場次，每次可替兩人預約，須展示預約二維碼方可進場。

尖沙嘴海濱方面有3個項目，包括由K11與佩斯畫廊合作帶來的雕塑《世界的秩序（圖騰）》，由3月23日至11月展出；信和集團與本地藝術組織HKWALLS合作呈獻「流動光影」藝術展，由3月24日至5月5日於尖沙嘴中心和帝國中心的「信和光影藝術幕牆」展出，展示5組動態影像；領賢慈善基金與梵高文化遺產基金則推出「梵高 · 樂印」，會由3月28日至5月31日於文化中心露天廣場舉行。

文化博物館辦金庸角色人物雕塑展

另外，今年為金庸百年誕辰，康文署將舉辦多項紀念活動，包括於文化博物館舉行雕塑展，展示金庸5部作品中22名人物的雕像，展覽由3月16日至10月7日舉行；本周五（15日）起至7月2日於中環愛丁堡廣場亦有雕塑展覽，同場設《射雕英雄傳》蒙古包模型。康文署亦將與無綫電視合作於今年4月舉行服飾道具展覽，另亦會推出多項教育推廣活動，包括講座、親子工作坊、藏品展等。劉明光預料，會有10萬或以上人次參觀相關展覽。

被問到康文署預料何時完成檢視轄下場地收費，劉明光表示，今年會與文化體育及旅遊局商討相關事宜，若有方案會再作諮詢及發布。他又說，仍在與相關部門尋找合適的地方設置國家發展成就專館。