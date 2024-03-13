謝展寰指逾萬中小型食肆未為「走塑」準備 (12:39)

批發及零售界立法會議員邵家輝則關注措施對本港零售業的影響，又指政策沒有規管市民北上或網上購買即棄塑膠產品，質疑「走塑」成效。謝展寰表示，不少地區正推行管制使用塑膠政策，包括內地已禁用發泡膠飯盒，澳門亦規管即棄膠餐具，相信不會對業界造成明顯影響。他又稱，是次措施針對供應者，市民即使購入受管制塑膠產品亦不會違法。

謝展寰指，根據最新市場資料顯示，非塑膠飲管、攪拌棒、刀叉匙碟等價錢與塑膠製品相若，而環境及自然保育基金亦資助地區和綠色組織，於本月至下月到訪約7000間飲食小店，派發非塑膠餐具試用，以協助業界順利過渡。謝又稱，手機應用程式「走塑有賞」開發費為140萬元，截至上月底下載量約有3000次。他指當局研究將具50萬次下載量的程式「綠綠賞」與其合併，以擴大覆蓋率。

至於措施第二階段實施則未有時間表，謝稱當局會視乎首階段的成效、市民適應程度，以及塑膠替代品的普及性和可負擔性等因素再作決定。