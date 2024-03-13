謝展寰指逾萬中小型食肆未為「走塑」準備 (12:39)

首階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品下月22日實施，禁售產品包括膠棉花棒、食物膠籤、膠牙籤等。民建聯主席陳克勤提出口頭質詢，關注當局宣傳未能令公眾及業界掌握政策細節，以致早前出現棉花棒和牙線棒搶購潮。環境及生態局長謝展寰表示，環保署近日派員走訪2萬間中小型食肆，發現當中約8成商戶仍未為政策準備，署方將在適應期間探訪商戶並提供支援，例如提供購買替代品的途徑。謝又指，首6個月適應期間，當局以宣傳教育為主，倘商戶屢勸不改才會發出定額罰款通知書。
批發及零售界立法會議員邵家輝則關注措施對本港零售業的影響，又指政策沒有規管市民北上或網上購買即棄塑膠產品，質疑「走塑」成效。謝展寰表示，不少地區正推行管制使用塑膠政策，包括內地已禁用發泡膠飯盒，澳門亦規管即棄膠餐具，相信不會對業界造成明顯影響。他又稱，是次措施針對供應者，市民即使購入受管制塑膠產品亦不會違法。
謝展寰指，根據最新市場資料顯示，非塑膠飲管、攪拌棒、刀叉匙碟等價錢與塑膠製品相若，而環境及自然保育基金亦資助地區和綠色組織，於本月至下月到訪約7000間飲食小店，派發非塑膠餐具試用，以協助業界順利過渡。謝又稱，手機應用程式「走塑有賞」開發費為140萬元，截至上月底下載量約有3000次。他指當局研究將具50萬次下載量的程式「綠綠賞」與其合併，以擴大覆蓋率。
至於措施第二階段實施則未有時間表，謝稱當局會視乎首階段的成效、市民適應程度，以及塑膠替代品的普及性和可負擔性等因素再作決定。