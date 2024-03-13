屯門元朗及天水圍凌晨連續發生三宗截車傷人案　兩人受傷昏迷 (11:20)

凌晨1時許，一輛平治私家車在屯門海榮路三聖站對開被兩輛私家攔截撞停，其間有人從兩輛私家車跳下，持開山刀向19歲姓馮男司機揮刀亂斬，刀手逞兇後逃離現場。警方及救護員接報到場，事主昏迷車內，雙腳被斬傷，隨即送往屯門醫院。

平治左前車門被撞甩，後座遺下一個鐵槌及血迹。兇徒則乘坐兩輛私家車逃去，車輛其後在青山公路與海榮路交界橫亘路中，兩車嚴重損毁，路旁鐵欄亦被撞毁，地上遺下一把刀及屬於平治的車門。警方稍後亦於海華路發現另一輛懷疑涉案私家車，並正追緝兇徒下落，經調查後涉案3輛私家車均掛假牌，案件列傷人及行使虛假文書，交由屯門警區反三合會行動組跟進。

及至凌晨3時許，警方接獲一名28歲姓陳男子報案，駕車載同友人停在元朗康景街，突然被4至5輛私家車截停，當時約有20人下車，有人手持木棍及刀砸向私家車，事主駕車突圍逃走，至在青山公路170號對開被車攔截並發生碰撞，事主最後駕車駛至元朗警署報案。警方封鎖現場調查，在青山公路近康樂路輕鐵站對開發現兩個車牌及車輛碎片，另青山公路170號一幢唐樓的鐵閘亦被撞至損毁。事主與其友人沒有受傷。警方經調查列作刑事毁壞及藏有攻擊性武器。

另於凌晨5時許，一輛私家車駛至天水圍天福路天慈邨對開時，被數輛私家車攔截，私家車駛至天慈路與朗天路交界時失控衝上安全島撞欄，男司機下車逃去，其後多名刀手揮刀斬傷車內兩名男乘客，刀手其後登車逃去，其間兇徒駕駛的車輛亦撞向一輛的士。警方及救護員接報到場，其中一名男事主手、腳中刀受傷昏迷，另一男子則手臂受傷清醒，同送往屯門醫院。