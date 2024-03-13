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【持續更新】黎智英案｜李宇軒首日作供　計劃登報將香港示威帶上國際舞台　陳梓華曾問uncle墊支500萬 (12:45)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間相關公司涉串謀勾結外國勢力案昨日踏入第44日審訊。控方第4名從犯證人李宇軒開始作供。

《明報》文字直播審訊情况。

【13:00】休庭。

【12:20】李交代他與陳在「登報計劃」的角色，指兩人同是提出計劃的人士，李負責操作眾籌戶口、幫忙墊支款項及保管單據；陳則協助找報館及幫忙墊支等。李確認，他們最終在13個國家登報落廣告。

控方展示一份名為〈眾籌G20各國報章頭版公開信〉的文件，詳列該次眾籌的收入與支出紀錄。文件顯示眾籌收入是金額是6,732,429港元，扣除實體報章落廣告的開支、在Google及Facebook落網上廣告的開支，及相關服務費用後，餘額是150,137港元。李確認金額數目正確，簽署該文件的眾籌負責人是Tony Lo，即李的筆名，並指有安排會計師協助核數，最終交由「家樂牌通心粉」於連登上公布。

【12:06】開庭。控方問到，當時陳梓華有否向李宇軒表示可以墊支的金額約多少。李回應指「佢就話，意思係佢去問吓啲uncle或者其他人，咁就可以動用到5球（500萬）」、「當然因為係墊支，所以遲啲就要還返畀佢。」控方逐問，陳所指的「uncle」具體是何人，李指陳沒有說明身分，但李理解應該不是指有血緣關係的親人，而是泛指男性或其他人。

【11:30】休庭。

【11:15】李宇軒表示，及後陳「搵佢身邊嘅人」幫忙墊支登報開支。李指「如果有啲單要幫手畀，我可以彈畀佢，佢搞掂之後會畀remittance advice（匯款通知書）我」、「我畀remittance advice畀報館，咁就可以登報喇」，而另一種方式則是直接將陳的聯絡方式交給報館，由陳自行處理。

李更指「我後尾知道有Lai Hotel Limited同Dico嘅單畀過錢」。法官李運騰指不明白李的意思，李解釋由於資金來源是陳所提供，故李知道陳與上述兩間公司「係同一邊嘅人」。根據開案陳辭所指，Dico（力高顧問公司）和「LAIS Hotel」是由黎智英及其助手Mark Simon持有和控制。

李又指，他與陳於2019年6月曾經有一次見面，當時兩人相若於金鐘太古廣場，陳將匯款通知書交給李後，稱他工作忙碌，要趕緊返回辦公室。兩人之後也有見面，不過是「登報計劃」之後的事。

【10:50】李又指，該次眾籌目標是為盡量找越多的國際報紙落廣告，廣告內容與2019年的香港民主運動有關。當時他們透過名為「gogetfunding」網頁平台籌集資金，並在該眾籌項目上作聲明。李忘記聲明具體文字，只記得內容大意是「我哋依家想籌錢喺國際報登，去畀當時國際社會嘅人知道當時香港嘅示威活動等等發生咩事。」

李提及，有一名群組成員透過其連登帳號「家樂牌通心粉」，於連登講壇上發帖宣傳眾籌活動。李形容該帳號是「好hit、好多人關注，所以『家樂牌通心粉』出po（帖文）就好多人知」，因此以李所認知，該眾籌活動是通過連登廣為宣傳，並於G20會議前兩日完結。李指「我記得個target（目標金額）係爆咗，最尾籌咗大概7球幾。」

【10:35】李補充，由於登報的目標是G20會議，故一定要趕在會議開會之前登報。惟眾籌活動所籌集的資金未能即時動用，故在眾籌後與登報前之間的時段，需要有人先行墊負登報的廣告費用，李指「所以我自己當時用哂自己3球幾（300多萬）積蓄，但係就唔夠墊負廣告費」，故引伸出資金問題，陳正在該時段問李是否需要金錢援助。

【10:05開庭。控方傳召「12港人」之一的李宇軒，以「從犯證人」身份上庭作供。李身形消瘦，以聖經宣誓作供。李確認他於2020年8月10日被捕，翌年3月24日被落案起訴串謀勾結外國勢力等罪，同年7月7日認罪。控方指，該控罪的案發日為2020年7月1日至翌年2月15日之間。

李供稱，他認識同案被告陳梓華，指兩人於2019年6月間透過Telegram通訊軟體認識，但當時李不知道陳的本名，只知對方叫「T」。李逐指，當時正值G20會議前夕，包括李在內的一群網民於Telegram群組內傾談「登報計劃」，因為當時香港已發生數次引人注意的示威場面，於是群組成員思考如何將事件帶上國際舞台及引發關注，繼而提出登報的計劃及眾籌活動。當時陳主動聯絡李，問李「有冇錢銀嘅嘢需要幫忙？」

明報記者 楊志權、湯璧瑜

相關字詞﹕編輯推介 黎智英案 蘋果日報 國安法

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