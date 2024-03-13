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23條立法｜收緊國安犯早放監安排　適用條文生效前囚犯　政府稱不涉追溯力 (10:30)

立法會續審《基本法》23條草案，審議有關為危害國安囚犯提早獲釋施加限制的條文。政府指減刑制度本身屬行政安排，認為不涉追溯力問題，強調提早釋放並非在囚者固有權利，屬懲教署的額外酌情權。

新民黨議員黎棟國關注，條文列明的適用於生效日期之前、當日或之後判監的在囚者，是否代表有追溯力，亦關注懲教署決定為涉國安案在囚者減刑與否前，會否讓在囚者有機會陳詞及設上訴機制。署理律政專員蕭敏鏇指，無追溯力原則是用於刑事罪行上，而在減刑設計屬行政安排，故不涉有追溯力與否，指當涉國安案在囚者符合考慮減刑的條件，即至少完成三分之二刑期，懲教署長考慮減刑時，就須考慮是否會不利國安。她亦表示，提早釋放非囚犯固有權利，屬懲教署額外酌情權。

至於在囚者陳詞及上訴機制。蕭敏鏇指在囚者可隨時申訴，「想講可以隨時講」，不設限期，亦無既定機制，要視乎懲教署安排，而懲教署長的決定可受司法覆核。

條文亦列明，如國安在囚者不獲減刑，懲教署長須在作出決定後每年覆核。議員管浩鳴建議可改為每半年覆核一次，以免令在囚者自暴自棄，同時保持勤奮。保安局副秘書長廖李可期回應指，每年覆核的安排與現行覆核的機制一致。保安局長鄧炳強指，每年覆核亦有助檢視在囚者思想和行為有否改變，以及會否對國家安全構成風險。

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