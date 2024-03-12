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華富邨六旬婦煮食焫着衫燒死　鄰居憶見火球滅火筒助撲熄　稱內心不好受 (20:55)

六旬婦昨午在香港仔華富邨寓所懷疑煮食期間意外焫着衣物，半身着火衝出走廊求救，鄰居見狀協力用水及滅火筒將火救熄，惟事主當場證實死亡。協助救火的兩名女鄰居表示當時只見到一個火球，救熄後才知道是一個人起火，事後回想內心也不好受。

據了解，63歲姓江女事主患有紅斑狼瘡及骨枯病史，行動依賴拐杖，她與丈夫及女兒同住，昨日意外發生時獨自在家使用煤氣爐煮食。據悉現場附近有安裝閉路電視，見到事主身體起火並緩慢行出走廊，約半分鐘後被鄰居發現時已經倒地，有人用滅火筒和水救火。

居於事主斜對面的街坊陳女士說，她對面單位的婆婆首先發現事主身體著火，嚇得叫救命，她出門口，見到事主已經躺在地上、上身起火、沒有反應。陳女士說她當時立即返回屋內接一盤水，淋在事主身上救火，淋了一盤已經大致救熄，但為安全起見再淋多一盤。同時還有另一名女街坊用滅火筒射向事主身體一同救火。陳女士說，當時只見到一團火，只見到「黑媽媽」，也不知道是不是人，事後發現事主「燒到成個頭黑曬」，而且淋水時聽到「咋一聲」，估計「燒到入心，見到都好慘」。陳事後回想，認為應該用濕毛巾蓋著事主，但當時情況危急，自己已經盡了責任。陳女士說事主行動不便，可能發現焫着衣物也來不及脫衣服。

用滅火筒救火的街坊陳女士說，意外發生時正在睡午覺，突然聽到有人很凄厲地叫救命，打開門向左望，見到一個火球，她便立即入屋拿滅火筒，噴完一支見到事主半邊身的火勢已經熄滅，她又再拿另一支滅火筒再噴，直到事主身上再沒有火，幾分鐘後消防員到達現場。陳女士說起初不知道事主身體起火，也「無諗過救唔返」，「個心都有小小唔舒服」。陳說事主行動不便，能自己打開鐵閘逃生「我覺得佢都叻」。陳說昨晚徹夜難眠，加上要錄口供，被迫不停回想事件，「你想忘記都有少少難」。

陳女士續指，事發後消防、警察及傳媒都很好奇為何她家中會有兩支滅火筒，她無奈反問「有幾出奇？」，並解釋以往有朋友試過家中外置充電器短路起火，幸好家中有滅火筒才沒有釀成大火，因此她也添置一支水劑及一支粉劑滅火筒放在家裏，以備不時之需。

相關字詞﹕火警

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