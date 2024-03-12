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海關水警聯合反走私　檢獲美容針家禽疫苗 (18:47)

海關聯同水警昨（11日）展開反非法入境及走私行動，成功搗破兩宗走私案件，檢獲兩架疑用作走私的七人車，以及26箱懷疑走私貨品，包括1400盒美容針劑、350樽雞隻使用的疫苗，以及一批二手電話，涉款約290萬元。警方指，現階段未顯示兩宗案件同屬一個走私集團，貨品來源及去向仍在調查。

水警小艇分區總區特遣隊高級督察阮敬豪指，昨晚8時許發現一輛可疑私家車駛近西貢斬竹灣岸邊，6名可疑男子將車上貨物搬運至附近一艘快艇上，埋伏的執法人員採取行動，可疑男子隨即跳上快艇，往東面水域逃去。水警船隻展開追截，惟快艇最終高速駛離。執法人員於斬竹灣岸邊檢獲一輛私家車、8箱市值約240萬元的懷疑走私美容產品及7箱市值約21萬元懷疑家禽用的疫苗注射劑。

同日晚上11晚半，警方另發現兩艘可疑快艇駛近將軍澳科技園岸邊，一輛私家車其後駛近，車上6名可疑男子落車，將貨物由車搬上快艇，惟埋伏的執法人員採取行動時，男子同樣跳上快艇，高速駛向東面避過水警追截，往內地水域逃去。執法人員於岸邊檢獲該輛私家車及11箱市值約20萬元的二手手機。

海關海域調查組督察張宇軒表示，檢獲的美容產品涉6個品牌，每盒產品價格由400元至3000元不等，海關指走私貨品如成功走私往內地，可逃避達3成的稅款，如以是次檢獲的美容針劑價值計算，即可逃避約70萬元，並同時避開內地對美容針劑進出口的嚴格規定。海關指，檢獲1400盒的美容產品包裝盒聲稱有麻醉藥成分，屬第一部毒藥，而處理及銷售第一部毒藥需領有牌照。另外，檢獲的雞隻疫苗用作預防雞隻病毒感染，進出口亦需領有牌照。

海關指會聯絡涉案貨品的品牌持有人及代理商，安排他們檢驗貨品真偽，另海關會將貨品樣本送往政府化驗所作進一步檢驗。小艇分區第三小隊指揮官高級督察陳澤銘指，不法分子為逃避追截，不會開啟航行燈，且部分駕駛船隻人士或未持有駕駛牌照，惟高速於海面及河道穿插，對海上使用者構成危險。警方重申會聯同海關打擊走私行為。

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