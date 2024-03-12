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機場海關截兩名旅客　檢獲值1800萬元大麻花 (18:27)

海關偵破一宗過去10年來最大宗以航空客運販運大麻的案件，共檢獲87公斤大麻花，市值1800萬元，拘捕兩名入境外籍男子。

機場課海關人員於本月10日，根據風險評估，揀選兩名從加拿大溫哥華經日本東京抵港的外籍男子清關，當時兩人分別持有兩件寄艙行李及兩件小型隨身行李，關員先以X光檢查，影像顯示4件行李內藏物品形態相近，密度平均，與一般旅客有顯着分別，亦發現行李箱使用同一款鎖頭，引起關員懷疑，於是作出深入檢查，在行李箱內共檢獲155包，共重87公斤，以真空包裝的大麻花，市值共1800萬元，隨即以販運危險藥物罪拘捕兩名入境男子。

案件其後交由海關毒品調查科深入調查，其中一名被捕男子67歲，報稱為退休人士，海關在其攜帶行李內共檢獲73包共41公斤大麻花。另一名被捕男子48歲，報稱為廚師，海關在其行李內檢獲82包共重46公斤大麻花。根據調查兩人結伴由加拿大出發經日本到達本港，均為免費機票旅遊協助運毒，兩人已共同被控以一項販運危險藥物罪，將於明日（13日）在西九龍裁判法院提堂。

海關毒品調查科高級調查主任鄒永昌表示，海關繼續追查毒品來源及去向，亦會與海外執法機關作情報交流。鄒指，兩名被捕人由加拿大出發途經日本，再乘坐另一航班到達本港，企圖採取較迂迴路線，試圖掩飾出發地，並預先利用真空包裝儲存有強烈氣味的大麻花，企圖增加海關偵緝難度。

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