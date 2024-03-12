明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

23條立法｜《彭博》批境外勢力定義含糊惹外商憂慮　鄧炳強斥言論誤導及危言聳聽 (18:24)

彭博今日（12日）發表評論文章，指23條立法的條文過於寬泛、故意含糊其辭，包括「境外勢力」的定義，質疑會引起外國企業憂慮。保安局長鄧炳強同日去信彭博強烈譴責，批評彭博言論危言聳聽。 

彭博評論文章提及，根據23條草案，如果發現有公司和組織為外國勢力工作，特首可以禁止他們在港運營，建議當局釐清定義以釋公眾疑慮。鄧炳強認為文中關於「境外勢力」的言論不準確，指公司和組織不會因被發現為外國勢力工作而被禁止運作，而是當組織與境外勢力勾結，並不當手段，如故意作出不實陳述、暴力威脅、損害他人的財產或名譽等，意圖造成干擾，如干擾選舉，即屬違法。

報道同時以澳洲和新加坡為例，指兩國都有類似的「境外勢力」定義，但並無試圖鎮壓境內外的民主示威者，也沒有執行中央政府指示，稱特區政府以外國法律來證明措施正當性並不誠實。鄧炳強認為，有關比較具誤導性，指危害國家安全屬嚴重罪行，沒有國家會袖手旁觀，並稱文章忽視特區制定23條的憲制責任，法例亦列明維護國家安全立法的原則之一是尊重和保護人權，草案也確保對執行23條有嚴格規定，例如警方必須獲得司法授權，才可限制疑犯諮詢律師，或延長羈留期。他強調，維護國家安全、經濟發展與保障人權相輔相成，23條立法是為了更好維護香港居民和其他人士的權利和自由。

相關字詞﹕編輯推介 彭博 鄧炳強 23條立法

上 / 下一篇新聞