23條立法｜《彭博》批境外勢力定義含糊惹外商憂慮　鄧炳強斥言論誤導及危言聳聽 (18:24)

彭博評論文章提及，根據23條草案，如果發現有公司和組織為外國勢力工作，特首可以禁止他們在港運營，建議當局釐清定義以釋公眾疑慮。鄧炳強認為文中關於「境外勢力」的言論不準確，指公司和組織不會因被發現為外國勢力工作而被禁止運作，而是當組織與境外勢力勾結，並不當手段，如故意作出不實陳述、暴力威脅、損害他人的財產或名譽等，意圖造成干擾，如干擾選舉，即屬違法。

報道同時以澳洲和新加坡為例，指兩國都有類似的「境外勢力」定義，但並無試圖鎮壓境內外的民主示威者，也沒有執行中央政府指示，稱特區政府以外國法律來證明措施正當性並不誠實。鄧炳強認為，有關比較具誤導性，指危害國家安全屬嚴重罪行，沒有國家會袖手旁觀，並稱文章忽視特區制定23條的憲制責任，法例亦列明維護國家安全立法的原則之一是尊重和保護人權，草案也確保對執行23條有嚴格規定，例如警方必須獲得司法授權，才可限制疑犯諮詢律師，或延長羈留期。他強調，維護國家安全、經濟發展與保障人權相輔相成，23條立法是為了更好維護香港居民和其他人士的權利和自由。