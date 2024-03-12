23條立法｜葉劉倡賦權特首會同行會訂國安相關附屬法例　鄧炳強稱會考慮 (18:15)

23條草案107條列明：

行政長官可向特區政府的任何公務人員發布行政指令，就任何以下事宜作出指示——

落實中央人民政府就維護國家安全發出的指令

維護國家安全的工作

為中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署依法履行在《香港國安法》第五章下的職責提供必需的權利、豁免、便利和配合

行政長官認為有利於維護國家安全的其他事宜

23條草案108條列明：

任何公務人員須為維護國家安全的工作，提供一切所需的協助。

葉劉淑儀指，英國也為其國安法律制訂實務守則，認為本港亦可參考，也相信日後有機會訂立附屬法例，希望當局考慮賦權予特首會同行政會議訂立附屬法例。另一名議員簡慧敏就進一步建議，若賦權行會附屬法例，行會制定時應先諮詢國安公署或國安委。

鄧炳強指，由於涉及維護國安的指令，與一般公務員守則所涉的指令不同，故提出相關條文。他又稱會積極考慮議員建議，又指附屬法例除可協助特區政府，亦可涉及國安公署在港執行維護國安的所需措施。

至於條文108條所指的任何公務人員須為維護國家安全的工作「提供一切所需的協助」，法案委員會副主席、民建聯陳克勤認為，應具體寫明「協助」的詳情，例如如遇執行國安部門或機構提出要求，公務人員就應在合適時間提供便利、支持，包括人力物力，並應要求相關公務人員盡用一切可用的酌情權，令「提供協助」的條文更具體。鄧炳強就回應指同意說法，當局會考慮。另外，議員謝偉銓就關注，當局會否擴闊「提供協助」的範圍至「任何公務人員」以外，鄧炳強就指若涉及至非公務員等，或需經附屬法例形式處理。