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控方指林卓廷7・21特意入元朗證警「辦事不力」　林卓廷：事前怎知警未現身 (16:35)

2019年7・21元朗襲擊事件，時任立法會議員林卓廷等7人否認暴動，案件今（12日）在區院續審。控方向林卓廷提出，林當天有見港島出動大量警力而故意走去相隔甚遠的元朗挑起事端，令警方疲於奔命，林卓廷一概不同意。控方指出，林藉此攻擊警方辦事不力，林聞言稱「完全唔同意，點知佢咁耐都唔嚟，邊有水晶球呀？」

控方續指，林入元朗的目的並非保護市民，而是火上加油。林否認指他事前已聯絡警方，亦在場警告各人及關心市民安危；當他「退無可退」時叫「大男人」站前保護別人，坦言「我俾畀打到咁傷 ，我覺得問心無愧囉」。

林卓廷今早接受盤問，控方問林是否知道元朗居民有較多屬原居民，故可能比較團結，法官陳廣池打斷指，元朗市中心未必有原居民居住，並質疑原居民是否必然團結，「中國人係咪一定團結？唔一定係嘅」，美國人亦然。控方又指，元朗的原居民對地域意識較強，林稱有居民只是租住，不知地域意識，他另沒關注當日有人手持「保衛家園」牌子。

控方引述反修例期間發生數次警民衝突，指警察很多時會被要求離開現場。林表示不同意，稱相反通常是警察要求在場人士離去，他印象中有警察遇襲，但不記得細節。林供稱，案發前夕在金鐘舉行的支持政府集會，有人提及會對付黑衣示威者，林留意到牽涉黑社會。

林於案發後才得悉有人冒認反修例活動發起者公布提及「得元朗得天下」假文宣，惟林指事前已經澄清。林認為「得元朗得天下」字句邏輯上「狗屁不通」，他記得何君堯曾表示就沙田和上水有人「生事」而擔心元朗，何又說過「打到片甲不留」。控方其後又問，會否有人利用錯誤方式保衛家園，遭陳官再次打斷，控方最終收回問題。審訊明（13日）續。

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