政府今日(12日)發表聲明,對《泰晤士報》題為「Hongkongers to be jailed for keeping old newspapers」的報道表示強烈不滿和譴責,稱其「極具誤導」,而且標題完全錯誤,令人誤解管有某份舊報紙便會被監禁,引起市民恐慌,並呼籲《泰晤士報》應確保有關23條立法的報道公正、持平,停止作出危言聳聽的言論。