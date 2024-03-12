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4男涉七一暴動案否認控罪包括浸大生戴嘉平　控方指曾以傘襲警 (15:27)

2019年7月1日，示威者於金鐘龍匯道及演藝道交界一帶聚集，爆發衝突。9男當場被捕，拒保後暫時獲釋，於2022年再被捕。其中4名男子否認暴動罪，包括被浸大停學一年的學生會前外務副幹事長戴嘉平，今（12日）於區院受審。控方表示，各被告曾站在示威者防線前排，使用雨傘戳警員，以及護送其他示威者離開。

4名被告為項目主任周子瑋、學生戴嘉平、學生戴嘉正，以及汽車技工袁恩霖。控方開案陳辭指，有人在網上呼籲群眾集結，中斷2019年七一的金紫荊廣場升旗儀式。當日早上5時起，數百人在龍匯道及演藝道交界聚集。在警方警告之下，示威者仍堵路與警員對峙。有示威者拆除金屬欄杆後，用膠索帶綁成三角形障礙物，以架設路障。

控方稱早上7時15分起，示威者將三角形路障推向警方防線。部分前排示威者接觸警員時用雨傘施襲，及後退至龍匯道。警方驅散過程中，在中信大廈外制服被告袁恩霖。至7時22分，示威者在龍匯道叫口號和丟煙霧餅。警方展開另一輪驅散行動，制服被告周子瑋、戴嘉平和戴嘉正，搜出頭盔和口罩等。

控方指，袁恩霖被捕後承認前一晚參與立法會示威區的追悼會，之後在金鐘逗留。袁表示曾被人捉住背囊，推向群眾面前「被人打」，自己撤退的路被阻擋。警員觀看涉事片段，發現周子瑋曾護送其他示威者離開，戴嘉平和戴嘉正曾用雨傘戳警員，袁恩霖則在前排與警員對峙。

根據控辯雙方承認事實，女警曾問周子瑋為何身處現場，周回應「我諗住喺度幫啲受傷嘅人」。

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